Tiền Giang tổ chức Hội thi chưng nghi, mâm ngũ quả chào mừng 240 năm Chiến thắng Rạch Gầm Xoài Mút

*** Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang, Tỉnh Đoàn Tiền Giang phối hợp với Trường Đại học Tiền Giang tổ chức Diễn đàn “Phát huy vai trò của sinh viên 5 tốt” và tổ chức chương trình văn nghệ, hội trại, chương trình giao lưu học sinh sinh viên. * Công an thành phố Mỹ Tho bắt giữ đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. * Xã Thành Công huyện Gò Công Tây phối hợp với nhà tài trợ tặng 100 phần quà tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. * Liên đoàn Lao động thành phố Mỹ Tho tổng kết công tác năm 2024. * Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Phước giải ngân 2,4 tỷ đồng cho các hộ dân xã Tân Hòa Tây phát triển kinh tế gia đình. * Ban Dân vận thị xã Cai Lậy tổng kết công tác năm 2024. * Công an huyện Châu Thành bắt tạm giam đối tượng đánh bạc bằng hình thức bán số đề. * Huyện Cai Lậy tổ chức chương trình Xuân yêu thương, tặng quà Tết cho các hộ nghèo. * Công an huyện Tân Phước triển khai kế hoạch cấp Căn cước cho trẻ em dưới 14 tuổi. * Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã đánh bại đội chủ nhà Thái Lan ở trận chung kết để đăng quang ngôi vô địch Cúp ASEAN 2024. * Đình Triệu của Đội tuyển Việt Nam đoạt giải Thủ môn xuất sắc nhất ASEAN cúp 2024. * 14 giờ 30 ngày 6-1, đội tuyển Việt Nam sẽ về đến Hà Nội. * Đội tuyển bóng đá Việt Nam nhận gần 23 tỷ đồng từ các nhà tài trợ, các doanh nghiệp sau chức vô địch ASEAN cup. * Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ đối tượng chặn đường đập vỡ kính ô tô ở quận Tân Phú. * Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin cho báo chí: Các hành vi hành xử côn đồ trong giao thông đều phải xử lý nghiêm minh. * Bộ 3 doanh nghiệp viễn thông: Viettel, MobiFone, VNPT tiếp tục lãi lớn, tiền thưởng cho nhân viên bỏ xa các ngân hàng. * Gần nửa triệu lượt khách đi Metro số 1. * Tổng Bí thư Tô Lâm dự kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng Phước Long (Bình Phước). * 4 ngày đầu năm, Cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 6.101 trường hợp vi phạm giao thông theo Nghị định 168. * Bộ ngành trung ương và các địa phương giảm tối thiểu 20% cán bộ công chức viên chức bên trong theo đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy. * Công an Đà Nẳng bắt thanh niên ở Hà Nội dùng sim tứ quý khoe cuộc sống sang chảnh để lừa đảo. * Công an thành phố Hồ Chí Minh thu giữ gần 9,5 tấn xyanua trong các vụ án năm 2024. * Bão mùa Đông khắc nghiệt tấn công Mỹ, 62 triệu người bị ảnh hưởng. * Google trả 69 triệu USD phí sử dụng nội dung cho Báo chí Canada. * Dịch bệnh HMPV bùng phát gây lo ngại cho người dân Trung Quốc. * Israel tố Hezbollath không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn. * Quốc hội Mỹ sắp xác nhận chiến thắng cho ông Trump. * Ukraine bắt đầu mở cuộc phản công ở Kursk.