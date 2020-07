Tiền Giang tổ chức Giải vô địch Taekwondo năm 2020

+ Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Tiền Giang bước vào ngày làm việc thứ 3, với phần chất vấn và trả lời chất vấn nhiều vấn đề được cử tri quan tâm. + Trong 6 tháng đầu năm, huyện Cái Bè đã đón hơn 41.400 lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, giảm 55,8% so với cùng kỳ năm ngoái. + Công an huyện Chợ Gạo khen thưởng 3 cá nhân có thành tích phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc + Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021, trường THPT Chuyên Tiền Giang có 612 học sinh đăng ký dự tuyển + Công an huyện Cái Bè tạm giam đối tượng Nguyễn Hữu Nghĩa và Lê Hoàng Lý Tuấn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. + Có trên 160 vận động viên nam nữ, đến từ các đơn vị huyện, thị thành tham dự giải vô địch Taekwondo tỉnh Tiền Giang năm 2020 + Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang tổ chức trao tặng 100 thùng chứa nước cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Gò Công Tây