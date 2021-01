Tiền Giang tổ chức các hoạt động vui xuân an toàn, tiết kiệm và phòng chống dịch Covid-19

(THTG) Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid – 19, nên dịp Tết Tân Sửu 2021, việc tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí phục vụ nhân dân dịp Tết năm nay có một số điểm khác so với mọi năm, nhưng vẫn đảm bảo cho nhân dân vui xuân, đón tết theo tinh thần vui tươi, lành mạnh, văn minh, tiết kiệm, an toàn về an ninh trật tự và phòng chống dịch dịch Covid – 19.

Để thực hiện mục tiêu kép theo chỉ đạo của Chính phủ, vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống tốt dịch bệnh, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Tiền Giang đã xây dựng phương án không thực hiện đường hoa và không tổ chức hội Xuân Tân Sửu 2021. Tuy nhiên để phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của nhân, khu vực quảng trường trung tâm tỉnh Tiền Giang sẽ được trang trí với các tiểu cảnh, cùng hệ thống đèn chiếu sáng nghệ thuật, vừa tạo điểm nhấn, vừa tạo sự rực rỡ và không khí vui tươi mừng Đảng, mừng xuân.

Từ ngày 20 đến 30 Tết, Chợ hoa Xuân Tân Sửu 2021 sẽ dược diễn ra tại quảng trường phục vụ người dân đón tết.

Cụ thể, tại quảng trường trung tâm tỉnh sẽ tổ chức chợ hoa, cây cảnh diễn ra từ ngày 20 đến ngày 30 tháng Chạp năm Canh Tý, với quy mô dự kiến 400 lô. Ngoài ra, tại đây các công trình trang trí đèn nghệ thuật và các cụm tiểu cảnh mừng xuân sẽ được thực hiện và phụ vụ nhân dân trong 8 ngày từ ngày 28 tháng Chạp đến ngày mùng 5 Tết. Đặc biệt, tối giao thừa, tại khu vực quảng trường trung tâm tỉnh sẽ có chương trình biểu diễn nghệ thuật và pháo hoa mừng năm mới Tân Sửu 2021.

Đường hoa xuân năm 2021 sẽ được tổ chức, thay vào đó là các tiểu cảnh và đèn nghệ thuật. Ảnh: Minh Trung

Bên cạnh điểm nhấn tại khu vực quảng trường trung tâm tỉnh, dịp tết năm nay thành phô Mỹ Tho sẽ trang trí các tiểu cảnh và đèn chiếu sáng nghệ thuật tại đường bờ kè sông Tiền và các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố. Riêng các huyện, thị xã sẽ tổ chức các hoạt động với nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thông dân tộc, giới thiệu, quảng bá thành tựu kinh tế, xã hội nổi bật của địa phương, nhằm phục vụ nhu cầu vui Xuân đón Tết của nhân dân.

Mạnh Cường