Tiền Giang tổ chức các hoạt động đón Xuân Tân Sửu 2021 tiết kiệm, vui tươi và đầm ấm

(THTG) Chiều ngày 26-11, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang về công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động mừng Xuân Tân Sửu năm 2021.

Do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, hạn mặn kéo dài và mưa lũ nghiêm trọng ở miền Trung, nên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (Thường trực ban tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh) đề xuất nên giảm quy mô tổ chức các hoạt động mừng Xuân Tân Sửu 2021, nhưng cơ bản vẫn đảm bảo tính truyền thống, vui tươi, đầm ấm.

Quang cảnh cuôc họp chuẩn bị tổ chức các hoạt động mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Việt Bình

Theo đó, ở quy mô cấp tỉnh, dự kiến sẽ thiết kế và duy trì thực hiện Đường hoa Hùng Vương, tổ chức chợ hoa xuân và các hoạt động vui xuân tại Quảng trường trung tâm tỉnh, theo hướng tận dụng lại cơ sở vật chất đã đầu tư trong 2 năm trước.

Đường hoa Hùng Vương – điểm nhấn của hoạt động tổ chức vui xuân năm Canh Tý 2020. Ảnh: Minh Trung

Đối với các huyện và thị xã, tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục hỗ trợ kinh phí để tổ chức Đường hoa Xuân, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và trang trí cổ động trực quan… ở cấp xã và tương đương. Ngoài ra, tỉnh Tiền Giang cũng sẽ xây dựng kịch bản ứng phó với tình huống nếu dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp trong quá trình triển khai tổ chức các hoạt động.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã góp ý, đề xuất một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức Hội Xuân Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh, nhất là ở các xã vùng sâu và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi tổ chức các hoạt động vui Xuân đón Tết.

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Việt Bình

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị các đơn vị có liên quan cần tổ chức các hoạt động mừng Xuân Tân Sửu 2021 trên tinh thần tiết kiệm, nhưng phải đáp ứng và phục vụ tốt nhu cầu vui chơi giải trí, phục vụ đời sống tinh thần của người dân, nhất là bà con ở vùng sâu, vùng xa, đảm bảo mọi người điều được đón Xuân trong đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc. Trong quá trình tổ chức, các đơn vị cần tuyệt đối đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và an toàn vệ sinh thực phẩm; đồng thời phải thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid – 19. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh cần tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các đơn vị có liên quan cấp tỉnh cần thành lập tổ giám sát do lãnh đạo Sở Tài chính làm tổ trưởng, để ghi nhận khối lượng hoàn thành công việc trong quá trình thực hiện các hoạt động, nhằm đảm bảo thuận lợi xử lý các bước tiếp theo nếu Covid – 19 diễn biến phức tạp.

Mạnh Cường