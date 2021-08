Tiền Giang tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến ngày 30/8/2021

(THTG) Ngày 14-8, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 4542/UBND-KGVX về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh từ 00 giờ ngày 16/8/2021 đến hết ngày 30/8/2021, đồng thời tiếp tục yêu cầu người dân không ra đường từ 18 giờ 00 đến 05 giờ 00 (hàng ngày), với mục tiêu kiểm soát được dịch Covid-19 trước ngày 25/8/2021.

Tính tới hết ngày 14-8, Tiền Giang đã tiêm 245.928 liều vắc-xin phòng ngừa Covid-19, đạt 91,5% so với 268.770 liều theo Quyết định phân bổ của Bộ Y tế

Công văn nêu rõ: Tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang từ 00 giờ ngày 16/8/2021 đến hết ngày 30/8/2021. Các nội dung giãn cách xã hội thực hiện theo Công văn số 3550/UBND-KGVX ngày 10/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Tiếp tục yêu cầu người dân không ra đường từ 18 giờ 00 đến 05 giờ 00 (hàng ngày) theo Công văn số 4167/UBND-KGVX ngày 31/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Theo Công văn 4167/UBND-KGVX ngày 31/7/2021 của UBND tỉnh Tiền Giang, mọi người dân không được ra đường từ 18 giờ 00 đến 05 giờ 00 (hàng ngày) trừ các trường hợp sau: – Cấp cứu; các lực lượng thực hiện, phục vụ, hỗ trợ công tác phòng,chống dịch Covi-19 theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. – Lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng… thực hiện nhiệm vụ. – Lực lượng công nhân vệ sinh môi trường, đô thị; xử lý sự cố về điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật. – Các cửa hàng xăng dầu thuộc Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trực tiếp quản lý để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch. – Các phương tiện vận chuyển từ địa phương khác đi ngang qua địa bàn tỉnh trên các tuyến Quốc lộ thì thực hiện theo quy định của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Y tế, nhưng không được dừng, đỗ Sau 05 giờ 00 đến trước 18 giờ hàng ngày, việc ra đường của người dân diễn ra bình thường và phải thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh yêu cầu người dân tiếp tục không ra đường từ 18 giờ 00 đến 05 giờ 00 (hàng ngày) cho đến hết ngày 30/8/2021.

Trong thời gian tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội, tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp sau:

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quán triệt nghiêm quan điểm “chủ trương 1, tổ chức thực hiện 10”, bảo đảm chặt chẽ, thực chất. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giãn cách xã hội hình thức hoặc “chặt ngoài, lỏng trong”.

b) Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo bổ sung, siết chặt hoạt động của các chốt, trạm, đội tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19; kiểm soát chặt chẽ việc ra đường của người dân trong thời gian giãn cách xã hội; đối với người ngoài tỉnh vào địa bàn tỉnh thì tiếp tục thực hiện theo Công văn số 3585/UBND-KGVX ngày 12/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và phải cách ly tập trung 14 ngày; thực hiện nghiêm phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để phát hiện và xử trí kịp thời những người đến từ địa phương khác; xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch theo quy định; kiểm soát chặt chẽ lái xe và người đi cùng trên phương tiện giao thông khi giao, nhận hàng hóa (yêu cầu phải có kết quả test nhanh hoặc xét nghiệm Realtime RT-PCR còn trong thời hạn quy định…).

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

– Xác định và xử lý nhanh các ổ dịch ngay khi mới phát sinh theo phương châm 4 tại chỗ, “thần tốc” điều tra, truy vết F0, F1, không để bỏ sót đối tượng và cắt đứt nguồn lây lan trong cộng đồng.

– Nhanh chóng cách ly tạm thời và chuyển F0 đến các bệnh viện dã chiến phù hợp để điều trị; thực hiện cách ly F1 theo quy định.

– Đánh giá, xác định chính xác, cụ thể các điểm, khu vực nguy cơ ở từng địa bàn ấp, khu phố, xã, phường, thị trấn (theo các cấp độ: nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, nguy cơ và bình thường mới) để tiến hành tầm soát ngay bằng phương pháp test nhanh mẫu gộp và Realtime RT-PCR mẫu gộp. Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện việc lấy mẫu – xét nghiệm – trả kết quả nhanh, bằng mọi cách phải phát hiện nhanh và tách F0 ra khỏi cộng đồng để thiết lập các vùng theo phương châm “xanh đến đâu – giữ đến đó; thu hẹp vùng vàng, cam, đỏ”; hoàn thành trước ngày 25/8/2021.

Xét nghiệm tầm soát Covid-19 trên diện rộng, nhằm sớm phát hiện và kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

– Trên cơ sở kết quả tầm soát, xác định cụ thể và bảo vệ thật chắc các “vùng xanh”; có biện pháp, lộ trình cụ thể để chuyển “vùng vàng” thành “vùng xanh”, chuyển “vùng cam” thành “vùng vàng” và khoanh chặt, thu hẹp “vùng đỏ”; phấn đấu đến ngày 25/8/2021 phải kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn, phải cô lập được các “vùng đỏ” ở phạm vi hẹp nhất.

– Thiết lập ngay các “Vùng xanh” an toàn, không có nguy cơ dịch bệnh theo phương châm “04 tại chỗ” và xây dựng kế hoạch bảo vệ “vùng xanh”, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân và hạn chế nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài.

- Khẩn trương thực hiện việc chi hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (người bán lẻ xổ số lưu động, người lao động tự do thuộc các ngành nghề khác…) theo Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; thời gian hoàn thành trước ngày 20/8/2021.

d) Sở Y tế tập trung và huy động mọi nguồn lực (nhân lực, trang thiết bị y tế…) để điều trị cho bệnh nhân Covid-19, giảm số bệnh nhân nặng và hạn chế thấp nhất bệnh nhân tử vong.

e) Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức thẩm định, công nhận và kiểm tra sau công nhận phương án “03 tại chỗ” đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo Bộ tiêu chí tạm thời ban hành kèm theo Quyết định số 2054/QĐ-BCĐ ngày 03/8/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

g) Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, các Đoàn kiểm tra cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bám sát địa bàn, phối hợp xử lý và chỉ đạo kịp thời các vấn đề có liên quan trong công tác phòng, chống dịch; chú ý kiểm tra những điểm nóng, khu vực nguy cơ cao, rất cao…; thực hiện việc kiểm tra hàng ngày theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

h) Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Ngành nào, cấp nào để xảy ra ổ dịch mới do chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm, dẫn đến bùng phát, lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm và sẽ căn cứ mức độ để xử lý vi phạm theo quy định.

Thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, mọi người cần chú ý thực hiện: – Gia đình cách ly với gia đình – Tổ dân phố, tổ nhân dân tự quản cách ly với tổ dân phố, tổ nhân dân tự quản – Khu phố, ấp cách ly với khu phố, ấp – Xã, phường, thị trấn cách ly với xã, phường, thị trấn – Huyện, thị xã, thành phố cách ly với huyện, thị xã, thành phố. Để đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng, yêu cầu mọi người dân ở nhà, không ra đường từ 18 giờ 00 đến 05 giờ 00 (hàng ngày), chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: – Mua lương thực, thực phẩm, thuốc, hàng hóa và dịch vụ thiết yếu khác. – Các trường hợp khẩn cấp như: cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn, tang lễ. – Làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao và tại các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động. – Trường hợp ra khỏi nhà phải thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 02m; không tập trung quá 02 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn thường xuyên. Tiếp tục tạm dừng tất cả các loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu; đối với chợ đầu mối, chợ truyền thống, nếu không đảm bảo các tiêu chí an toàn phòng, chống dịch thì tạm thời đóng cửa và thực hiện các biện pháp khắc phục. Tạm dừng các dịch vụ ăn uống mang về đến hết ngày 30/8/2021. Các nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình giao thông, xây dựng, cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu được tiếp tục hoạt động. Các dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được tiếp tục kinh doanh bao gồm: lương thực, thực phẩm, dược phẩm, văn phòng phẩm, xăng, dầu, điện, nước, nhiên liệu, dịch vụ giáo dục (dạy và học trực tuyến), khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ; hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất: thiết bị, vật tư, nguyên liệu, vật liệu xây dựng, dịch vụ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa; dịch vụ bưu chính viễn thông (trừ các điểm Internet công cộng), bảo hiểm, tài chính, ngân hàng, dịch vụ bổ trợ doanh nghiệp (công chứng, luật sư, đăng ký giao dịch bảo đảm, đăng kiểm, tư vấn doanh nghiệp,…). Người đứng đầu các cơ sở nêu trên chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch.

