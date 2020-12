Tiền Giang tăng cường giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 trong cộng đồng

+ Trong năm 2020, Hội Từ thiện TP Mỹ Tho phát trên 116.200 suất cháo, trên 242.200 suất cơm tình thương cho bệnh nhân nghèo với kinh phí trên 3,1 tỷ đồng + GRDP năm 2020, tỉnh Tiền Giang ước đạt trên 59.500 tỷ đồng, tăng 0,69 % so với cùng kỳ; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt trên 56 triệu đồng/người/năm, tăng 1,6 triệu đồng/người/năm so với năm 2019 + Hội người cao tuổi tỉnh Tiền Giang bàn giao Mái ấm người cao tuổi cho bà Lê Thị Tươi, sinh năm 1947, Tx. Cai Lậy với tổng kinh phí xây dựng 45 triệu đồng. + Công an huyện Cái Bè triệt phá sòng bạc có người cảnh giới và tạm giữ 01 bộ đàm cảnh giới, 10 xe mô tô, 06 điện thoại di động, 12 cây bài tây, 04 hột xí ngầu, và 470.000 đồng tại chiếu bạc. + Tỉnh Tiền Giang đã hỗ trợ cách ly tập trung 9 đợt với gần 2.200 người; chi 207 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng dịch và trợ cấp thất nghiệp cho hơn 5.600 lao động...