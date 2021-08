Tiền Giang tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

(THTG) Ngày 29-8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang tổ chức họp trực tuyến sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; triển khai các kế hoạch, cũng như các phần công việc từ ngày 31/8/2021 đến ngày 16/9/2021.

Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực, Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Lê Thi

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang, trong 13 ngày (từ ngày 16/8 đến ngày 28/8) các địa phương trong trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức phong tỏa và tầm soát SARS-CoV-2 trên diện rộng, nhằm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Cụ thể, thực hiện chiến dịch tầm soát, sàng lọc trong cộng đồng các đợt 1,2,3, đã phát hiện hơn 1.500 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ngoài ra, các địa phương trong tỉnh đã ghi nhận hơn 3.700 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến thời điểm này hơn 9.600 trường hợp, ở 154 ổ dịch; trên 3.200 F1; điều trị khỏi trên 4.900 bệnh nhân. Nhìn chung, qua 03 đợt triển khai chiến dịch tầm soát SARS-CoV-2 trên diện rộng, số ca mắc Covid-19 ở cộng đồng trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu giảm.

Đánh giá mức độ nguy cơ các vùng đến ngày 26-8 cho thấy: Vùng nguy cơ rất cao (vùng đỏ): Cấp huyện từ 27,27% xuống còn 9,09%; cấp xã từ 18,02% xuống còn 7,56%; ấp, khu phố từ 13,29% xuống còn 4,06%. Vùng nguy cơ cao (vùng cam): Cấp huyện từ 45,45% xuống còn 36,36%; cấp xã 19,34% xuống còn 8,72%; ấp, khu phố từ 19,34% xuống còn 3,96%.

Vùng nguy cơ (vùng vàng): Cấp huyện 27,27% so với trước là 9,09%; cấp xã 21,51% so với trước 37,21%; ấp, khu phố 16,26% so với trước 22,02%. Vùng bình thường mới (vùng xanh): Ở cấp huyện 27,27% so với trước 18,18%; cấp xã 62,2% so với trước 25%; ở ấp, khu phố 75,69% so với trước 45,34%.

Về năng lực xét nghiệm, toàn tỉnh có 5 cơ sở y tế được trang bị hệ thống máy xét nghiệm RT- PCR, có thể thực hiện xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 với công suất 3.000 mẫu/ngày. Ngoài ra, còn có hàng chục cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2…

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Lê Thi

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, thực hiện chiến dịch xét nghiệm tầm soát diện rộng, qua 3 đợt tầm soát, đến nay các địa phương đã bóc tách được số lượng lớn ca bệnh F0 ra khỏi cộng đồng, cho thấy chiến dịch đạt hiệu quả bước đầu. Trên cơ sở đó, các địa phương cần đánh giá lại mức độ nguy cơ tại từng ấp/khu phố, trên cơ sở đó có kế hoạch phòng chống dịch cụ thể trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, được sự thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang, từ ngày 31/8 đến 15/9, tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với 7 đơn vị gồm: Thành phố Mỹ Tho, Thị xã Gò Công, Thị xã Cai Lậy, huyện Gò Công Đông, huyện Chợ Gạo, huyện Châu Thành; 4 đơn vị còn lại thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ gồm các huyện: Cai Lậy, Tân Phú Đông, Gò Công Tây và huyện Tân Phước.

Về giải pháp thực hiện trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, sự đồng thuận, chia sẻ, hưởng ứng của người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nhằm bảo vệ an toàn, sức khoẻ trong nhân. Các địa phương cần xây dựng kế hoạch tầm soát cụ thể, chi tiết các điều kiện đảm bảo thực hiện chiến dịch xét nghiệm tầm soát diện rộng đợt 2 đạt hiệu quả

Bên cạnh đó, cần xử lý nhanh các ổ dịch mới phát sinh; thực hiện xét nghiệm và trả kết quả nhanh đối với các mẫu dương tính với SARS-CoV-2 trong quá trình truy vết, tầm soát. Các ngành hữu quan cần phối hợp xử lý nghiêm hành vi đưa tin sai sự thật trên môi trường mạng, gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra, các địa phương, cán bộ công chức, lực lượng tuyến đầu chống dịch cần tập trung tinh thần và thể hiện sự quyết tâm trong công tác phòng chống dịch, không chủ quan, lơ là và phải duy trì đảm bảo, hiệu quả công tác phòng chống dịch, nhất là trong thời điểm nghỉ lễ Quốc khánh 02-9 sắp tới.

Trọng Hiếu