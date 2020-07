Tiền Giang tiếp nhận 240 công dân Việt Nam từ Singapore về cách ly y tế tại địa phương

(THTG) Tối 27-7, khu cách ly y tế tại cơ sở Tiểu đoàn Ấp Bắc, Trung đoàn Bộ binh 924 (Trường Quân sự tỉnh Tiền Giang trước đây) đã tiếp nhận 240 công dân Việt Nam từ Singapore về cách ly y tế theo quy định.

Trong số 240 công dân Việt Nam trên chuyến bay của hãng hàng không VietJet từ Singapore đã đáp xuống sân bay Cần Thơ về cách ly tế lần này có 152 nữ và 88 nam, trong đó có 02 trẻ em. Đây là những sinh viên du học không có nơi cư trú, do các ký túc xá đóng cửa và công dân Việt Nam hết hạn thị thực bị kẹt lại do Covid-19. Sau khi thực hiện nghiêm các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ, các công dân được đưa về Khu vực cách ly số 1 thuộc Tiểu đoàn Ấp Bắc, Trung đoàn Bộ Binh 924, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang.

Cơ sở vật chất khu cách ly tập trung. Ảnh: Hồ Thắng

Tiêu độc, khử trùng nghiêm ngặt theo đúng quy trình của Bộ y tế. Ảnh: Hồ Thắng

Tại đây, 240 công dân được bố trí nơi ở, sinh hoạt thoáng mát, gọn gàng, sạch sẽ và được cấp phát các như yếu phẩm cần thiết. Trong thời gian 14 ngày cách ly y tế tại đơn vị, lực lượng chuyên môn sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm; đo thân nhiệt 02 lần/ngày, đồng thời tổ chức tiêu độc, khử trùng nghiêm ngặt theo đúng quy trình của Bộ y tế, tạo sự yên tâm cho công dân khi về cách ly y tế tại địa phương.

Hồ Thắng