Tiền Giang tiếp nhận 170 công dân Việt Nam từ Ấn Độ về cách ly tại Trường Quân sự tỉnh

+ Tỷ lệ học sinh mầm non đi học trở lại sau thời gian nghỉ do dịch Covid-19 trên 86%, cao hơn so với tỷ lệ của các tỉnh trong khu vực. + Tính đến ngày 18/5, tỉnh Tiền Giang đã cơ bản hoàn tất công tác chi hỗ trợ giai đoạn 1 cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. + Rạng sáng ngày 20/5, tỉnh Tiền Giang đã tiếp nhận 170 công dân Việt Nam từ Ấn Độ trở về, được cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Tiền Giang. + Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang tổ chức thành công hội nghị điển hình tiên tiến lần II giai đoạn 2020-2025 và là hội nghị điểm của khối các cơ quan tỉnh Tiền Giang. + Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Tiền Giang đạt 79,68 điểm, đứng vị trí 48/63 tỉnh thành trong cả nước. + Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2019 của tỉnh Tiền Giang đạt 83,39 điểm. + Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm việc tổ chức đại hội điểm của các chi đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. + HĐND tỉnh Tiền Giang giám sát đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện Cái Bè…