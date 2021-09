Tiền Giang thành lập Bênh viện Dã chiến số 9, quy mô 220 giường bệnh

(THTG) Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang vừa ký ban hành Quyết định số 2360 về việc thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19, đặt tại Công an Tiền Giang, gọi tắt là Bệnh viện Dã chiến số 9, trực thuộc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang.

Bệnh viện Dã chiến số 9 được thành lập trên cơ sở trưng dụng cơ sở vật chất của Bệnh xá Công an tỉnh và Bệnh xá Trại tạm giam Công an tỉnh Tiền Giang, có chức năng tổ chức thu dung, cách ly, theo dõi, điều trị người nghi ngờ, người nhiễm vi rút SARS-CoV-2 mức độ nhẹ và trung bình.

Chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến số 1 (xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). Ảnh: Hải Bình

Bệnh viện Dã chiến số 9 có quy mô 220 giường bệnh, gồm 02 cơ sở, trong đó cơ sở 1 đặt tại Bệnh xá Công an tỉnh, (địa chỉ: số 152 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, thành phố Mỹ Tho) có quy mô 70 giường bệnh và Cơ sở 2 đặt tại Khu giam giữ thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh, (địa chỉ: Áp Tân Tỉnh B, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho) có quy mô 150 giường bệnh (trong đó có 20 giường bệnh điều trị mức độ trung bình).

Đối tượng điều trị tại cơ sở 1 của Bệnh viện Dã chiến số 9 là những người nghi ngờ, người nhiễm Covid-19 không triệu chứng, hoặc mức độ nhẹ là cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh và cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an tỉnh Tiền Giang. Tại cơ sở 2 của bệnh viện, đối tượng điều trị là những người đang bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân đang chấp hành án trong Trại tạm giam Công an tỉnh và Nhà tạm giữ Công an cấp huyện bị nhiễm Covid-19.

Bệnh viện Dã chiến số 9 có nhiệm vụ khám, điều trị cho những người nhiễm vi rút SARS-CoV-2 không triệu chứng hoặc có triệu chứng mức độ nhẹ và trung bình (tầng 1, tầng 2); đối với những trường hợp bệnh nặng (tầng 3) hoặc có biến chứng cần can thiệp y tế thì chuyển đến bệnh viện tuyến trên để theo dõi, điều trị tiếp.

Cơ cấu tổ chức của bệnh viện gồm 01 Giám đốc, 03 Phó Giám đốc, các phòng chức năng và các khoa chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Phòng Kế hoạch – Tổng hợp, Phòng Hậu cần, cùng 03 khoa chuyên mộn là Khoa Điều trị, Khoa Dược – Cận lâm sàng, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.

P.H