Tiền Giang thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

*** Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm. * Vì sức khỏe người tiêu dùng, không sử dụng hóa chất, chất cấm, phẩm màu độc hại trong sản xuất, chế biến thực phẩm. * Ăn chín, uống chín, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng để phòng chống ngộ độc thực phẩm. * Lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để bảo vệ sức khỏe gia đình. * Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, kinh doanh thực phẩm không an toàn. * Nông dân xã Mỹ Hội huyện Cái Bè khá lên nhờ mô hình nuôi cá kiểng. * Xã Long Vĩnh huyện Gò Công Tây bàn giao 2 căn nhà cho hộ nghèo trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. * Đoàn Bác sĩ Bệnh viện mắt Sài Gòn Tiền Giang khám, tư vấn chăm sóc mắt và cấp thuốc miễn phí cho 300 gia đình chính sách và người cao tuổi ở xã Phú An, huyện Cai Lậy. * Lãnh đạo thành phố Mỹ Tho thăm, chúc mừng các cơ sở thờ tự, Phật giáo nhân Đại lễ Phật đản 2025. * Sở Nội vụ Tiền Giang lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân trình khen thưởng, tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Đinh Văn Hữu – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Xăng dầu Hồng Đức. * Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. * Hội Cựu chiến binh thị trấn Mỹ Phước huyện Tân Phước ra quân thực hiện công tác vệ sinh môi trường. * Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức thẩm tra kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng xã Ngũ Hiệp huyện Cai Lậy đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. * Đại biểu HĐND huyện Tân Phú Đông tiếp xúc cử tri xã Phú Thạnh. * Thành phố Mỹ Tho tiến hành cải tạo, nâng cấp tuyến đường Hùng Vương đoạn từ Lê Đại Hành đến Lê Văn Nghề. * Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chấm dứt tình trạng thu tiền rác mỗi nơi 1 kiểu. * Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được trợ cấp. * Bãi giữ xe hét giá 100.000đ/lượt xe máy trong đợt lễ 30-4 ở quận 3 bị phạt 31,5 triệu đồng. * Xá lợi Phật đã được chuyển về đến Núi Bà Đen để phục vụ phật tử và du khách ở Tây Ninh chiêm bái. * Giáo hội Phật giáo Việt Nam cầu siêu các anh hùng liệt sĩ theo nghi thức 3 miền trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên Hiệp quốc. * Đoàn quân nhân Việt Nam tham gia tổng duyệt binh ở Nga. * Nước Nga chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm với màn diễu binh của đội vinh dự tại sân bay. * Hồng y người Mỹ được bầu làm Tân Giáo Hoàng ở Vatican. * Người dân Mỹ vở hòa trong niềm vui có Tân Giáo Hoàng là người Mỹ đầu tiên. * Ukraine đề xuất ngừng bắn ngay lập tức với Nga trong vòng 30 ngày. * Quốc hội Ukraine phê chuẩn thỏa thuận khoán sản với Mỹ. * Pakistan tấn công 3 cơ sở quân sự của Ấn Độ. * Ông Kim Jong Un trực tiếp thị sát cuộc thử nghiệm tên lửa tầm ngắn và pháo tầm xa của Triều Tiên.