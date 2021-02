Tiền Giang tập trung các hoạt động chăm lo Tết và huỷ kế hoạch bắn hoa đêm giao thừa

(THTG) Ngày 05-02, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì phiên họp UBND tỉnh về phát triển kinh tế, xã hội tháng 1 và nhiệm vụ tháng 2 năm 2021.

Tại phiên họp, các thành viên đã thông tin các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh tháng 1 năm 2021. Trong đó, thu ngân sách trên địa bàn trong tháng 1 được 1.198 tỷ đồng, đạt 11,3% dự toán. Nguồn vốn huy động của ngành Ngân hàng đạt 76.525 tỷ đồng, tăng 0,5% so với cuối năm 2020. Năm 2021, tỉnh phân bổ vốn đầu tư công cho 267 công trình cấp tỉnh quản lý, với tổng vốn hơn 3.703 tỷ đồng; giải ngân đến ngày 20-1 hơn 197 tỷ đồng, đạt 5,3% kế hoạch.

Quang cảnh cuộc họp thành viên UBND tỉnh tháng 01/2021. Ảnh: Trần Liêm

Trong tháng có 57 doanh nghiệp thành lập mới, đến nay toàn tỉnh có khoảng 5.330 doanh nghiệp hoạt động. Qua báo cáo của 86/97 doanh nghiệp, bình quân thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 khoảng 6,6 triệu đồng/người. Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh chưa có phát sinh trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn dẫn đến tình trạng nợ tiền lương người lao động…

Dự án đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận hiện đã lắp biển báo phục vụ nhu cầu lưu thông dịp Tết Nguyên đán 2021. Ảnh: Minh Trí

Đối với dự án đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, tổng khối lượng thi công giai đoạn 1 đạt 65,65%, hiện đơn vị thi công đã hoàn thành mốc thông tuyến vào cuối năm 2020 và đạt trên 65% so với tiến độ dự án. Tiền Giang phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2021 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Các biện pháp phòng chống hạn mặn được tích cực triển khai, đảm bảo đủ nước cho sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Minh Trí

Đặc biệt, trong tháng 01/2021, tỉnh Tiền Giang đã quan tâm đến công tác phòng, chống hạn mặn, đảm bảo đủ nước cho người dân trong sản xuất nông nghiệp. Hiện tỉnh đã tiến hành đắp đập thép ngăn mặn tại các điểm xung yếu. Song song đó, tỉnh còn thực hiện nghiêm các biện pháp chủ động phòng chống dịch Covid -19, quyết định cho học sinh nghỉ Tết sớm so với kế hoạch. Các hoạt động vui chơi, giải trí phục vụ người dân đón Tết cổ truyền giảm quy mô tổ chức, song vẫn đảm bảo không khí Tết, tạo điều kiện cho người dân bán hoa tại chợ hoa xuân được buôn bán thuận lợi.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Trần Liêm

Phát biểu tại phiên họp, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong thời điểm giáp tết, các ngành cần tăng cường kiểm tra công tác dữ trữ hàng hóa thiết yếu, giá cả thị trường, nhất là đảm bảo mặt hàng thịt heo cho người dân trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và công tác giám sát và thanh tra an toàn thực phẩm tại các chợ.

Trong tháng 2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành cần tập trung phòng chống dịch Covid-19, khu cách ly chuyên gia. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế chú ý các biện pháp cách ly tốt nhất; đồng thời chú ý đảm bảo phương tiện cho các đối tượng cách ly về trong dịp Tết. Riêng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang cần chú trọng các hoạt động vui Tết, trong đó không thực hiện bắn pháo hoa trên phạm vi toàn tỉnh, nhất là việc tổ chức Hội xuân tại các huyện làm sao đảm bảo an toàn về an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh Covid-19. Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Giao thông Vận tải tỉnh, Công an tỉnh tăng cường công tác chống ùn tắc giao thông trên quốc lộ 1A; tuần tra kiểm soát giảm tai nạn giao thông; công tác tiếp dân; tuyển quân năm 2021.

Trao quyết định bổ nhiệm chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cho ông Nguyễn Đình Thông. Ảnh: Trần Liêm

Dịp này, UBND tỉnh Tiền Giang triển khai Quyết định về công tác cán bộ cho ông Nguyễn Đình Thông – Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang.

Hồng Tuyến