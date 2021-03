Tiền Giang tập huấn tiêm chủng vacxin phòng COVID-19

(THTG) Ngày 24-3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang tổ chức lớp tập huấn An toàn tiêm chủng cho các cán bộ tham gia tiêm chủng của Bệnh viện Quân Y 120 và Bệnh xá Công an.

Theo đó, Bác sỹ CKII. Lê Đăng Ngạn – Phó Giám đốc Trung tâm và cán bộ chuyên môn tiêm chủng cập nhật những kiến thức cho các học viên về nhiều nội dung thiết thực như: Những điểm mới trong các văn bản, thông tư, hướng dẫn về hoạt động tiêm chủng mở rộng, quy trình bảo quản vacxin, an toàn tiêm chủng, lập kế hoạch, tổ chức tiêm chủng cũng như việc sử dụng các biểu mẫu, bảng kiểm giám sát, thiết bị theo dõi nhiệt độ tự động trong việc bảo quản vacxin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng…

Quang cảnh lớp tập huấn An toàn tiêm chủng cho các cán bộ tham gia tiêm chủng của Bệnh viện Quân Y 120 và Bệnh xá Công an. Ảnh: Thanh Hoành

Ngoài ra, để bảo đảm tốt công tác tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19, BS CKII. Lê Đăng Ngạn đã trình bày những thông tin về vắc xin COVID-19 AstraZeneca; Hướng dẫn tổ chức, tiêm chủng vacxin phòng COVID-19 như: Lập kế hoạch tổ chức điểm tiêm phù hợp; điểm tiêm chủng đảm bảo an toàn và phòng chống lây nhiễm SARS-COV-2. Các cán bộ tiêm chủng cần thực hiện nghiêm theo hướng dẫn chuyên môn, vấn đề chống sốc phản vệ… Ðây là vấn đề cần được đặt lên hàng đầu, coi an toàn tiêm chủng, bảo đảm an toàn tối đa cho người dân là ưu tiên cao nhất của ngành y tế.

Đây là lớp tập huấn nhằm tăng cường công tác an toàn tiêm chủng cũng như nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiêm chủng, điều kiện cho cán bộ y tế tham gia tiêm chủng. Sau lớp tập huấn 33 cán bộ tham gia tập huấn được cấp Giấy chứng nhận để tham gia tiêm chủng tại mỗi đơn vị.

Thanh Hoàng