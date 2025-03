Tiền Giang tập huấn kiến thức An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ

(THTG) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang phối hợp với Sở Nội vụ, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Sở Y tế, Công an tỉnh tổ chức tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho 140 đại biểu đại diện cho các cấp Công đoàn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh.

Quang cảnh buổi tập huấn kiến thức An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ

Chương trình tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Những nội dung mới của Luật Công đoàn 2024; Hệ thống quy định pháp luật về chính sách Bảo hiểm Xã hội, BHYT, Bảo hiểm tự nguyện được qui định trong Luật Bảo hiểm xã hội 2024, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế; “Một số nội dung cơ bản về chính sách đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân; Chế độ bồi dưỡng hiện vật; Đánh giá, phân loại lao động theo điều kiện lao động”; Một số nội dung về “Công tác An toàn vệ sinh lao động trong cơ sở lao động”; Hướng dẫn nội dung về công tác Phòng cháy chữa cháy;… nhằm góp phần nâng cao kiến thức về công tác an toàn vệ sinh lao động và thu hút sự quan tâm và hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động đối với công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

Thông qua tập huấn giúp cho các đội thi củng cố kiến thức cũng như cập nhật những quy định mới của pháp luật về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ để chuẩn bị tham gia Hội thi “An toàn – vệ sinh lao động, phòng – chống cháy nổ” tỉnh Tiền Giang lần thứ 25 năm 2025.

Yến Vân – Anh Tuấn