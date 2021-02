Tiền Giang tận dụng FTA để tăng trưởng xuất khẩu

Lĩnh vực xuất khẩu của tỉnh Tiền Giang năm mới 2021 đang có dấu hiệu khởi sắc; trong đó, các mặt hàng xuất khẩu thế mạnh địa phương đều tăng trưởng khá ngay từ những tháng đầu năm. Lĩnh vực xuất khẩu của tỉnh Tiền Giang năm mới 2021 có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Ảnh: Báo Công Thương Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Trần Văn Dũng, trong bối cảnh những khó khăn, thách thức chung của nền kinh tế, lĩnh vực xuất khẩu của tỉnh Tiền Giang năm mới 2021 đang có dấu hiệu khởi sắc; trong đó, các mặt hàng xuất khẩu thế mạnh địa phương như: thủy sản chế biến, rau quả, giày da, túi xách, sản phẩm nhựa, ống đồng,… đều tăng trưởng khá ngay từ tháng đầu năm.

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 270 triệu USD, tăng hơn 36% so cùng kỳ năm trước; trong đó, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực đều tăng khá. Toàn tỉnh xuất khẩu được gần 9.300 tấn thủy sản chế biến, đạt kim ngạch 18,5 triệu USD, tăng hơn 29% về lượng và khoảng 7% về trị giá so với cùng kỳ; rau quả xuất được 1.150 tấn, đạt kim ngạch 1,75 triệu USD, tăng khoảng 31% về lượng và hơn 27% về trị giá so với cùng kỳ năm trước; gạo cũng xuất được trên 9.200 tấn, thu về 4,5 triệu USD, tăng 11,3% về lượng và 19% về trị giá… Trong năm 2021, địa phương đang nỗ lực đạt kim ngạch xuất khẩu 3,25 tỷ USD.

Năm 2021, tỉnh tiếp tục phấn đấu thực hiện “mục tiêu kép” vừa kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 vừa phát triển kinh tế-xã hội một cách bền vững; chú trọng đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu nông sản, hàng hóa chủ lực.

Đối với lĩnh vực xuất khẩu, địa phương nắm bắt cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam–EU (EVFTA), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)… nhằm mở ra những triển vọng tốt đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu nông sản hàng hóa ra các thị trường mới trên khắp thế giới. Đặc biệt, đây cũng là tiền đề thu hút thêm nhiều đơn hàng xuất khẩu cho các ngành dệt may, da giày, trái cây, gạo… những thế mạnh xuất khẩu của tỉnh lâu nay.

Bên cạnh đó, Tiền Giang gắn cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước với cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo sự thông thoáng và thuận lợi để khơi thông nguồn lực đầu tư và tăng cường thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến xuất khẩu, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, góp phần tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu.

Đối với các doanh nghiệp, khuyến khích đầu tư kiện toàn trang thiết bị, nâng chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã đáp ứng nhu cầu đối tác, mở rộng thị trường xuất khẩu. Ngoài thị trường truyền thống còn tích cực tìm kiếm đối tác, mở rộng ra những thị trường xuất khẩu mới, giàu tiềm năng.

Ngay từ đầu năm, tỉnh Tiền Giang triển khai sâu rộng Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2021–2025, định hướng đến năm 2030; đồng thời, chú trọng thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp xuất khẩu về các rào cản của các nước nhập khẩu đang là thách thức lớn; qua đó, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, cải thiện chất lượng hàng hóa và tránh rủi ro cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các hợp đồng xuất khẩu với đối tác.

