Tiền Giang sản xuất công nghiệp tăng hơn 16%, thu ngân sách tăng hơn 15%

(THTG) 9 tháng đầu năm 2022, kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đạt được nhiều kết quả tích cực, hầu hết các ngành, lĩnh vực có xu hướng phục hồi và tăng trưởng tốt. Đó là nhận định được đánh giá tại Hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội do UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức sáng nay (6-10) với sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh.

Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tiền Giang 9 tháng đầu năm. Ảnh: Đoàn Vũ

Theo đó, sản xuất nông nghiệp ổn định, sản lượng rau màu tăng 3,1%; sản lượng trái cây tăng 4,3%; đàn heo tăng 5,9%, đàn bò tăng 1,4%, đàn gia cầm tăng 0,6%; sản lượng thủy sản tăng 4,3%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 16,6% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm ước 7.562 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ, đạt 85,7% dự toán năm.

Dây chuyền sản xuất tại nhà máy Want Want Tiền Giang vừa khánh thành trong tháng 9/2022. Ảnh: Lê Thi

Vốn đầu tư toàn xã hội tăng 10,9% so với cùng kỳ. Các hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao được tổ chức thiết thực, hiệu quả, lành mạnh và an toàn. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân luôn được quan tâm; các chính sách xã hội được giải quyết kịp thời, chế độ chính sách ưu đãi, chăm sóc người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm và thực hiện đầy đủ theo quy định. Công tác an ninh, trật tự được thực hiện hiệu quả, lực lượng chức năng đã thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Đoàn Vũ

Năm 2022, Tiền Giang phấn đấu tăng trưởng GRDP cả năm sẽ vượt kế hoạch, tăng trên 7%. Theo kế hoạch, 3 tháng cuối năm, tỉnh Tiền Giang tập trung vào các vấn đề như nâng cao giá trị trong sản xuất nông nghiệp, nâng chất xây dựng nông thôn mới; thực hiện các chính sách phát triển công nghiệp, dịch vụ; tăng cường xúc tiến và thu hút đầu tư; các giải pháp phát triển doanh nghiệp; tiến độ và giải ngân nguồn vốn đầu tư công; Các giải pháp tăng cường hoạt động y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nâng cao hoạt động giáo dục và thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời triển khai hiệu quả các giải pháp ổn định giá cả thị trường; các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm.

Nguyễn Phong