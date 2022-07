Tiền Giang phát hiện 15 vụ liên quan đến ma túy trong tháng 6

(THTG) Ngành chức năng đã phát hiện 15 vụ, bắt giữ 90 đối tượng có liên quan đến ma túy và trên 155 gram ma túy – đây là một trong những kết quả quan trọng đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma túy sau 01 tháng thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và hưởng ứng “Ngày Quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” trên địa bàn tỉnh.

Các vụ bắt quả tang sử dụng ma túy trong tháng 6. Ảnh: Trọng Tín

Theo báo cáo từ Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, ngành Công an đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 13 vụ, 78 đối tượng có liên quan đến ma túy; so với cùng kỳ năm 2021, giảm 06 vụ, 183 đối tượng. Vật chứng thu giữ gồm hơn 145,1 gam ma túy tổng hợp; gần 5,2 gam cần sa khô; 04 xe mô tô; 21 điện thoại di động, trên 9,1 triệu đồng tiền Việt Nam và một số dụng cụ, giấy tờ có liên quan đến việc mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó có 11/12 vụ đối tượng thuộc hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; 02 /03 vụ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy và 63 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Cùng với đó Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp các lực lượng chức năng liên quan phát hiện, bắt giữ 02 /12 vụ đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ: 10 gram ma túy đá, 02 xe mô tô 02 bánh, 02 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, 01 khẩu súng và 05 viên đạn cao su, 01 cây súng bút, 01 dao tự chế. Nội vụ bàn giao ngành Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Mạnh Cường