Tiền Giang nỗ lực khống chế dịch bệnh, bảo vệ an toàn đàn vật nuôi

- Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2022 khu vực nông, lâm, ngư nghiệp tỉnh Tiền Giang tăng 3,51 %. - Đưa vào hoạt động 14 xe buýt chất lượng cao tuyến TP. Mỹ Tho - Cần Đước từ ngày 1-1-2023. - Công bố kết quả tạo lập nhãn hiệu chứng nhận \\\"Gạo Gò Công\\\". - Năm 2022, cả nước xảy ra 11.450 vụ tai nạn giao thông, làm chết trên 6.300 người - Cả nước ghi nhận 107 ca mắc mới COVID-19, thấp nhất hơn một năm qua. - Tiền Giang tiếp nhận cá thể cu li, là động vật hoang dã thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm do hộ dân huyện tự nguyện giao nộp. - Công bố quyết định thành lập chùa Bửu Châu tại xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông. - Tạm đình chỉ hoạt động của Trung tâm đăng kiểm 63-03D tại tỉnh Tiền Giang do vi phạm quy định kiểm định xe cơ giới. - Tiền Giang giữ ngôi đầu cả nước về diện tích trồng cây ăn trái, với gần 83.700 ha và tổng sản lượng đạt hơn 1,6 triệu tấn - Năm 2022, Tiền Giang xuống giống hơn gần 134.900 ha lúa, vượt 10% so với kế hoạch, đạt sản lượng gần 840.000 tấn, vượt 11% so với kế hoạch…