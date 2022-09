Tiền Giang nằm trong 4 tỉnh có tỷ lệ tiêm vắc-xin Covid-19 mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên cao nhất cả nước

- Theo CDC Tiền Giang, tính từ đầu năm đến nay, tỉnh có 6.047 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó đã có 4 ca tử vong. - Công an xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo tiến hành làm việc với 8 đối tượng để làm rõ, xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng. - iPhone 14 Pro Max về Việt Nam, giá hơn 50 triệu. - Hầu hết các đại học đã công bố điểm chuẩn năm 2022 với mức cao nhất là 29,95 ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội. - Từ năm 2021 đến nay, UBND thị xã Cai Lậy đã và đang triển khai thực hiện 11 dự án, trong đó có 6 dự án chuyển tiếp, 5 dự án khởi công mới với tổng mức đầu tư hơn 420,5 tỷ đồng. - Nhiều địa phương, doanh nghiệp tại Tiền Giang, Bến Tre được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu trái sầu riêng. - Tiền Giang khởi động chương trình Tiếp sức đến trường năm 2022. - Lô sầu riêng hàng trăm tấn (khoảng 20 container) sẽ được xuất khẩu chính ngạch lần đầu sang thị trường Trung Quốc kể từ ngày 17/9. - 800 chiếc xe máy điện của công ty xe điện Dat Bike tại Việt vừa triệu hồi do lỗi sản xuất có thể khiến khung sườn xe bị nứt trong quá trình sử dụng. - 2 VĐV của đội tuyển điền kinh Việt Nam có kết quả dương tính với chất cấm (mẫu A) và có nguy cơ bị tước huy chương SEA Games 31...