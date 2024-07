Tiền Giang: Lốc xoáy làm thiệt hại 33 căn nhà và nhiều cây ăn trái

Vào lúc 1h30 phút sáng nay 27/7, một cơn mưa to kèm theo lốc xoáy đi qua địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã làm thiệt 33 căn nhà của người dân; trong đó sập 6 căn nhà tại các xã Tân Hưng: 3 căn, xã Tân Thanh: 1 căn, xã An Thái Trung: 1 căn và xã Mỹ Lợi A: 1 căn; tốc mái 27 căn nhà tại các xã Tân Hưng: 20 căn, xã Tân Thanh: 05 căn, xã An Thái Trung: 1 căn và xã Mỹ Lợi A: 1 căn.