Tiền Giang kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

(THTG) Ngày 21-12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020), 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2020) và 80 năm Ngày thành lập Lực lượng vũ trang Tiền Giang (12/8/1940 – 12/8/2020). Đến dự buổi họp mặt có ông Huỳnh Văn Niềm – Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang, Nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 9; ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang; bà Châu Thị Mỹ Phương – Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cùng các đồng chí là Anh hùng lực lượng vũ trang, cán bộ lão thành cách mạng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND và UBND tỉnh Tiền Giang.

Cách nay 76 năm, ngày 22/12/1944, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã ra Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, gồm 34 chiến sĩ và giao cho đồng chí Võ Nguyên Giáp phụ trách. Từ đó, ngày 22 tháng 12 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam, là ngày hội để tôn vinh hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.

Quang cảnh kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Việt Bình

Trải qua chặng đường 76 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh dạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã kế thừa, phát huy truyền thông vẻ vang của dân tộc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dựa vào sức mạnh của Nhân dân và nghệ thuật chiến tranh Nhân dân, quân đội ta đã phát triển ngày càng lớn mạnh. Với những cống hiến xuất sắc và thể theo nguyện vọng của Nhân dân, từ năm 1989 đến nay, Đảng ta đã chọn Ngày 22-12 hàng năm là Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, cũng là Ngày hội Quốc phòng toàn dân, ngảy hội lớn của đất nước.

Cùng với sự ra đời và lớn mạnh của của Quân đội Nhân dân Việt Nam, 80 năm qua, lực lượng vũ trang Tiền Giang đã không ngừng trưởng thành, vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, cùng với Nhân dân kiên cường bám trụ, mưu trí, dũng cảm, dựa vào nhân dân để chiến đấu; vừa chiến đấu, vừa xây dựng lực lượng, lập nên nhiều chiến công vang dội, lẫy lừng làm nức lòng chiến sĩ và nhân dân cả nước như chiến thắng Cổ Cò, Giồng Dứa, Gia Thuận, Áp Bắc, Ba Rài, Đồng Sơn…

Trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang tỉnh nhà có nhiều đóng góp trong khai hoang vùng Đồng Tháp Mười, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Lực lượng vũ trang tỉnh và 88 tập thể, 51 cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong đó, lực lượng vũ trang tỉnh được tuyên dương 2 lần trong chống Mỹ và trong thời kỳ đổi mới.

Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Việt Bình

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả của lực lượng vũ trang tỉnh Tiền Giang đã đạt được trong những năm qua. Trong thời gian tới, để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lực lượng vụ trang tỉnh Tiền Giang cần thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ quốc phòng an ninh, tăng cường sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân; nâng cao chất lượng của lực lượng vũ trang, chuẩn bị thật tốt mọi mặt, để sẵn sàng đánh bại mọi âm mưu phá hoại và xâm lược của kẻ thù. Cùng với đó lực lượng vũ trang tỉnh Tiền Giang cũng cần thực hiện một số nhiệm vụ khác, nhất là tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, địa phương; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Đề án về xây dựng khu vực phòng thủ, đảm bảo quốc phòng an ninh. Song song đó, cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng; chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách quân sự cấp cơ sở có đủ trình độ, năng lực để tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quốc phòng.

Trao bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong sự nghiệp xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang. Ảnh: Việt Bình

Dịp này, 20 tập thể và 25 cá nhân có thành tích trong sự nghiệp xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang nhận Bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang.

