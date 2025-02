Tiền Giang không chủ quan với bệnh dại

*** Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang làm việc với Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Cái Bè về công tác phối hợp tuyên truyền. * Công an Tiền Giang khởi tố bắt giam đối tượng ở huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. * Xã Thạnh Lộc huyện Cai Lậy phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. * Tỉnh Tiền Giang triển khai chương trình phát triển sản phẩm OCOP năm 2025. * Từ ngày 15/02 đến hết năm 2025, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tập trung thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý các chuyên đề vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt theo 6 nhóm chuyên đề. * Nhóm 1: Vi phạm nồng độ cồn, ma túy. * Nhóm 2: Vi phạm cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, vận chuyển hàng hóa không chằng buộc đúng quy định. * Nhóm 3: Vi phạm tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ), đi không đúng phần đường, làn đường quy định, đi ngược chiều, tránh vượt không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau. * Nhóm 4: Điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. * Nhóm 5: Lái xe kinh doanh vận tải sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện và việc lắp đặt, hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh lái xe. * Nhóm 6: Lứa tuổi học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông. * Bộ Chính trị yêu cầu nghiên cứu bỏ cấp huyện, sáp nhập một số tỉnh. * Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các Sở Giao thông vận tải tiếp tục công tác cấp đổi giấy phép lái xe cho người dân bình thường. * Đề xuất lùi thời gian thu thuế bán hàng online thêm 3 tháng. * Nghệ An: Bắt giữ khẩn cấp người đánh nam sinh lớp 12 gảy mũi giữa đường. * Phấn đấu khởi công đường sắt thành phố Hồ Chí Minh – Cần Thơ trước năm 2030. * Đà Nẵng thí điểm cấp đổi sổ đỏ không phụ thuộc địa giới. * Gần 1 triệu khách du lịch đến Mộc Châu để check-in mùa hoa mận nở trong vòng 2 tháng. * Chủ quán ăn chặt chém khách Trung Quốc ở Nha Trang bị phạt 96,5 triệu đồng. * Gần 120 cán bộ lãnh đạo ở Bình Định xin nghỉ hưu trước tuổi. * Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre báo cáo UBND tỉnh vụ kiểm tra điểm kinh doanh gạo lề đường ở huyện Mỏ Cày Bắc. * 17 tướng Quân đội Hàn Quốc bị điều tra liên quan đến vụ ban bố thiết quân luật. * Vatican thông tin: Giáo Hoàng Francis bị viêm cả 2 phổi. * Colombia phát hiện âm mưu dùng tên lửa bắn hạ máy bay chở Tổng thống. * Cựu Tổng thống Brazil âm mưu đảo chính, đầu độc người kế nhiệm. * Xác suất thiên thạch 55m va chạm trái đất tăng lên.