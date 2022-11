Tiền Giang khởi tố vụ án người vi phạm tông CSGT, gây chấn thương nặng

Theo điều tra ban đầu, khoảng 4 giờ ngày 16-4, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang do Thiếu tá Trần Hoàng Nghĩa làm tổ trưởng cùng 2 CSGT khác đang tuần tra trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn xã Long An, huyện Châu Thành.

Trong lúc tuần tra, tổ công tác phát hiện Võ Nhựt Hùng (26 tuổi) lái xe máy chở theo Nguyễn Minh Hoàng (27 tuổi, cùng ở tỉnh Bến Tre) chạy trên Quốc lộ 1 theo hướng từ Tiền Giang đến tỉnh Long An đi sai làn đường, đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Đối tượng Võ Nhựt Hùng không chấp hành hiệu lệnh mà còn tông thẳng vào tổ công tác khiến thiếu tá Nghĩa ngã đập đầu xuống đường. Hùng và Hoàng cũng bị ngã xuống đường. Chiếc xe máy trượt dài gần 20m mới dừng lại.