Tiền Giang họp mặt các giới mừng xuân Tân Sửu 2021

(THTG) Ngày 29-1, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Họp mặt các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, việt kiều, giới công thương người Hoa, văn nghệ sĩ, vận động viên, huấn luyện viên, phóng viên và các tổ chức cá nhân có nhiều đóng góp cho tỉnh nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021. Ông Nguyễn Văn Mười– Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tham dự buổi họp mặt.

Quang ảnh buổi họp mặt các giới do UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức. Ảnh: Lê Long

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo tỉnh đã thông tin về tình hình kinh tế xã hội năm 2020, kế hoạch năm 2021. Trong năm 2020 thu ngân sách nhà nước đạt và vượt dự phòng, GRDP bình quân đầu người đạt 56,5 triệu đồng, tăng 1,6 triệu đồng/ người so với năm 2019. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện 36.700 tỷ đồng, đạt 98,5% tăng 11,4% so với năm 2019; phát triển 773 doanh nghiệp mới, tăng 12% so với năm 2019; tính đến cuối năm 2020 tổng số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh là 6.279 doanh nghiệp, vượt mục tiêu đề ra; năm 2020 tỉnh thu hút được 37 dự án, tổng vốn đăng ký đạt 17.779 tỷ đồng tăng 35,4% so với năm 2019. Tỉnh đã công nhận 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh có 108 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 08 xã nông thôn mới nâng cao… Để đạt được những thành tựu đó có sự đóng góp rất tích cực của các nhân sĩ, giới trí thức, chức sắc tôn giáo, văn nghệ sĩ, các nhà hảo tâm, vận động viên và các phóng viên báo đài.

Ông Nguyễn Văn Mười– Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Lê Long

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Văn Mười– Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm qua. Trong điều kiện kinh tế của tỉnh còn nhiều khó khăn thì sự chung tay, góp sức của các tầng lớp trong xã hội là một trong những động lực quan trọng của sự phát triển, tạo nên khối đại đoàn kết vững mạnh. Với các chỉ tiêu và giải pháp đặt ra năm 2021, UBND tỉnh mong muốn đội ngũ trí thức, chức sắc tôn giáo, văn nghệ sĩ, vận động viên, huấn luyện viên, phóng viên, và các tổ chức cá nhân tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm trong việc xây dựng và phục vụ cho yêu cầu phát triển đất nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia, hội nhập quốc tế trong thời gian tới.

Thu Thủy