Tiền Giang Hội thảo về kế hoạch tận dụng các FTA thế hệ mới cho doanh nghiệp dệt may

(THTG) Ngày 7-9, Sở Công thương Tiền Giang phối hợp với Vụ Chính sách thương mại đa biên – Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo về việc tận dụng các FTA thế hệ mới cho các doanh nghiệp dệt may Tiền Giang. Dự Hội thảo có ông Ngô Chung Khanh – Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên – Bộ Công Thương và các doanh nghiệp trên lĩnh vực dệt may của tỉnh, ông ông Lưu Văn Phi – Giám đốc Sở Công thương tỉnh.

Quang cảnh Hội thảo về việc tận dụng các FTA thế hệ mới. Ảnh: Anh Tuấn

Hiện nay Việt Nam đã tham gia 16 hiệp định thương mại tự do (Hiệp định FTA), việc ký kết các Hiệp định FTA đã mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp. Các hiệp định FTA thế hệ mới với những cam kết sâu rộng và toàn diện về tự do thương mại hàng hóa và dịch vụ cùng những cam kết cắt giảm thuế quan ở mức độ sâu nhất theo lộ trình, đã đẩy mạnh tăng trưởng thương mại, đa dạng hóa thị trường và tạo ra những tác động tích cực trong việc thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Tiền Giang. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng gặp không ít khó khăn, thách thức như: áp lực về quy tắc xuất xứ của Hiệp định thương mại tự do và Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

Tỉnh Tiền Giang hiện có trên 60 doanh nghiệp dệt may, trong đó có 26 doanh nghiệp có qui mô khá, chủ yếu sản xuất trang phục, sợi, dệt và thu hút khoảng 25.000 lao động. Về xuất khẩu, các doanh nghiệp hoạt động khá ổn định, tăng trưởng qua các năm; phần lớn các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đều sử dụng công nghệ tiên tiến đạt năng suất cao, mẫu mã đẹp. Hầu hết nguồn nguyên liệu của các doanh nghiệp chủ yếu nhập khẩu từ nước ngoài và do khách hàng cung cấp, nguồn nguyên liệu ổn định về số lượng và chất lượng; chất lượng lao động luôn được các doanh nghiệp chú trọng, hầu hết công nhân đều được đào tạo lành nghề, có kỹ thuật cao.

Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế, suy thoái kinh tế toàn cầu, chính sách tiền tệ thắt chặt hiện nay đã làm giảm nhu cầu tại các quốc gia nhập khẩu hàng dệt may lớn của Việt Nam, trong đó có Tiền Giang. Hội thảo nhằm mục đích đánh giá các vấn đề mà doanh nghiệp ngành dệt may của tỉnh đang gặp phải trong quá trình tận dụng các hiệp định FTA. Nêu ra các cơ hội, giải pháp để các doanh nghiệp thực thi và tham gia nhiều hơn các hiệp định FTA thế hệ mới.

Hội thảo trao đổi trực tiếp với lãnh đạo các doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may về kế hoạch cụ thể để tận dụng các FTA thế hệ mới tại tỉnh Tiền Giang sẽ gợi mở nhiều vấn đề quan trọng cho các doanh nghiệp trong thời gian tới ./.

Công Luận