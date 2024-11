Tiền Giang Hội nghị khoa học về bệnh đột quỵ

*** UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức công bố và trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với ông Nguyễn Văn Mẫn – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang. * Đồng thời công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Hoàng Nhật Nam – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT giữ chức Giám đóc Sở từ ngày 1-12-2024. * Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh dự Hội nghị sơ kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long. * Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Huyền – Giám đốc Agribank huyện Châu Thành giữ chức Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Tiền Giang. * Ấp Mỹ Quới xã Thiện Trí huyện Cái Bè tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ mới. * Công an tỉnh Tiền Giang tạm giữ hình sự đối tượng giả danh công an để lừa đảo. * Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Gò Công Đông tổ chức sơ kết mô hình sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao. * Với số phiếu tán thành rất cao, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thành lập Thành phố Huế trực thuộc Trung ương. * Thanh Hóa: Công an tạm giữ 4 vệ sĩ dẹp đường cho xe đám cưới. * Nhạc sĩ Lã Văn Cường qua đời. * Đắk Lắk: Một Hiệu trưởng Trường Trung cấp dùng con dấu của Trường vay nợ hơn 5 tỷ đồng rồi âm thầm bán Trường. * Khánh Hòa: Giải tỏa thu hồi đất dân rồi bỏ hoang khu quy hoạch. * Bé trai 3 tuổi ở Đồng Nai tử vong nghi do bệnh sởi biến chứng. * Đồng Nai: Yêu cầu xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến Trường học 13 tỷ bỏ hoang. * Mâu thuẩn lúc giao thông, 1 người bám trên nấp ca pô xe tải bị xe tải chạy diễn trên đường gây bức xúc, công an TP.HCM vào cuộc điều tra. * Nha Trang đón đoàn 500 khách Trung Quốc đến du lịch bằng tàu hỏa xuyên Việt. * Đình chỉ công tác, chức vụ Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc thành phố Hồ Chí Minh. * Long An: Đầu tư nâng cấp và chuyển đổi số mạnh mẻ ngành Y tế. * Tuyển sinh năm 2025, Bộ Giáo dục và đào tạo không hạn chế phương thức xét tuyển. * Cựu Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa bị khai trừ Đảng. * Thời tiết các tỉnh phía Nam se mát, nhiệt độ bình quân 23 độ. * Từ 1-1-2025, Sân bay Đà Nẳng có lối đi ưu tiên, giá dịch vụ 100.000đ/khách. * Thị trường trái phiếu doanh nghiệp suy yếu. * Bảo hiểm xã hội thay đổi lịch trả lương hưu tháng 12. * UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giao công an vào cuộc điều tra vụ ngộ độc bánh mì ở thành phố Vũng Tàu. * Thủ tướng Canada trực tiếp gặp ông Trump sau khi bị dọa áp thuế 25%. * Trung Quốc hoàn thành Vành đai Xanh 3.000 km bao quanh sa mạc. * Phái đoàn Hamas tới Ai Cập để đàm phán ngừng bắn ở Gaza. * Ông Kim Jong Un ủng hộ sự đáp trả mạnh mẻ của Nga đối với Ukraine. * Ukraine muốn NATO mời gia nhập Liên minh Quân sự. * Nga ném bom vào các lực lượng chống chính phủ ở Syria.