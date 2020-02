Tiền Giang hoàn thành100% chỉ tiêu giao quân năm 2020

(THTG) Sáng nay 13-02, đồng loạt 11 huyện, thành, thị của tỉnh Tiền Giang đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020. Đến dự và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ tại thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang có ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh; đại tá Châu Hoàng Phương – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang, cùng đại diện các đơn vị nhận quân, địa phương.

Quang cảnh lễ giao nhận quân tại Tp. Mỹ Tho. Ảnh; Hồ Thắng

Năm 2020, tỉnh Tiền Giang được Chính phủ giao chỉ tiêu tuyển chọn 1.200 thanh niên lên đường nhập ngũ, được biên chế về các đơn vị Quân đội như: Quân đoàn 4, Quân khu 7; Sư đoàn Bộ binh 8, Lữ đoàn 962 Quân khu 9; Bộ đội Biên Phòng, Tỉnh đội Tiền Giang. Riêng Bộ Công an tiếp nhận 265 thanh niên.

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh động viên các thanh niên hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian nhập ngũ. Ảnh: Hồ Thắng

Do có sự chủ động và thực hiện đúng quy trình công tác tuyển quân, nên số lượng và chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay của tỉnh Tiền Giang được nâng lên rõ rệt, trong đó tỷ lệ đảng viên đạt 0,33%, tăng 0,17%; trình độ văn hóa 12/12 đạt 51,58%; chuyên môn kỹ thuật, cao đẳng, đại học đạt 37,16%; sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 67,99%; tình nguyện đạt 70,41%. Trước đó các địa phương cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho thanh niên với tổng số tiền gần 1,3 tỷ đồng.

Kiểm tra thân nhiệt quân nhân để phòng ngừa dịch Covid-2019 . Ảnh: Hồ Thắng

Theo sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, để phòng ngừa dịch bệnh, các địa phương cũng đã kiểm tra thân nhiệt cho quân nhân, tiến hành các biện pháp phòng ngừa dịch Covid-2019 và tổ chức lễ giao nhận quân trang trọng, chặt chẽ, chu đáo, nhanh, gọn với đầy đủ ý nghĩa, đã góp phần cổ vũ, động viên to lớn cho thanh niên an tâm, phấn khởi, hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. Đúng 7h30’, 11 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã hoàn thành công tác giao nhận quân năm 2020, đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang tặng hoa và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ Tham dự lễ giao, nhận quân năm 2020 tại huyện Cai Lậy, ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang đã tặng hoa và động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, chấp hành tốt nội quy, kỷ luật của đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ tại huyện Cai Lậy. Ảnh: Tấn Phúc Đợt giao quân năm 2020, huyện Cai Lậy có 128 thanh niên đủ điều kiện lên đường nhập ngũ tại các đơn vị: Trung đoàn 2 – Sư đoàn 8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang, Biên phòng Tiền Giang, Công an Tiền Giang, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10) và Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động (K02).

Hồ Thắng – Quế Ngân