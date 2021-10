Tiền Giang đón 28 công dân về từ TP.Hồ Chí Minh

- Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong ngày 15-10, tỉnh ghi nhận 70 ca F0 mới (giảm 2 ca so với ngày 14-10), nâng tổng số người mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 14.844 ca. - Tiền Giang đề nghị Tổng Cục Đường bộ Việt Nam quan tâm, chỉ đạo khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp của tuyến tránh Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Phát hiện ô tô tải luồng xanh mang biển kiểm soát 63C-12069 di chuyển hướng Long An đi Tiền Giang vận chuyển 500 kg cá nục đông lạnh nhập khẩu tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. - Tiền Giang vừa tiếp nhận 28 công dân là phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nuôi và trẻ em nhỏ về từ TP.Hồ Chí Minh - Trong 9 tháng toàn quốc xảy ra gần 8.200 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.175 người, bị thương trên 5.600 người; trong đó có gần 8.100 vụ tai nạn giao thông đường bộ, giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ...