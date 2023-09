Tiền Giang đẩy nhanh tiến độ thi công kè bảo vệ cù lao Xuân Đông

(THTG) Trước tình hình sạt lở rất nghiêm trọng tại bờ đê Vàm Kỳ Hôn thuộc xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, UBND tỉnh Tiền Giang đã đầu tư kinh phí hơn 34,5 tỷ đồng xây dựng đoạn kè kiên cố nhằm ngăn chặn sạt lở, đã đáp ứng mong mỏi của người dân từ bấy lâu nay về một cuộc sống an cư lạc nghiệp ở nơi đầu sóng ngọn gió.

Đoạn sông Tiền này nối liền với kênh Chợ Gạo nên có lưu lượng phương tiện thủy dày đặc kết hợp với biến đổi khí hậu làm cho đê bao xã cù lao Xuân Đông thời gian qua bị sạt lở nặng nề. Bình quân mỗi năm có khoảng 0,3 ha, bao gồm vườn tược, thậm chí có nhà cửa của người dân bị sạt xuống sông, tạo ra tình trạng nguy hiểm thường trực. Đây cũng chính là lí do để tỉnh ưu tiên triển khai dự án “Bố trí ổn định dân cư khẩn cấp khu vực sạt lở nguy hiểm xã Xuân Đông” vừa được khởi công hồi tháng 6 vừa qua do Ban quản lí dự án đầu tư các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang làm chủ đầu tư và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 10 tới.

Đoạn sông nối liền với kênh Chợ Gạo nên có lưu lượng phương tiện thủy dày đặc. Ảnh: Minh Nguyên

Đến thời điểm này, công trình đã hoàn thành trên 90% khối lượng với chiều dài 530 mét, cao trình đỉnh tường dương 2,7 mét, cao trình vỉa hè dương 2,5 mét. Do khu vực này là đầu cù lao, giữ vai trò xung yếu nên tỉnh quyết định đầu tư kè kiên cố, đạt cấp IV và dạng kè đứng kết cấu bê tông cốt thép cừ dự ứng lực, kết hợp sàn giảm tải để không những chống chịu tốt với sạt lở mà còn tạo cảnh quan môi trường đẹp. Ý thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án nên Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang luôn nêu cao trách nhiệm của đơn vị thi công về tiến độ và chất lượng đúng theo thiết kế.

Công trình được đẩy nhanh để có thể đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất. Ảnh: Minh Nguyên

Những ngày này, mặc dù thời tiết liên tục mưa bão, song đơn vị thi công vẫn tập trung nhân lực, vật lực, thậm chí là tăng thêm ca ban đêm để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình với các công việc như: trải vải lọc phần tiếp theo, bơm cát hoàn trả mặt bằng công trình, đóng cừ tràm gia cố nền tại vị trí ao, gia công thép lan can, thi công lắp đặt thảm đá,…Riêng các đơn vị hữu quan cũng có mặt thường trực tại công trình, phối hợp chặt chẽ trong thi công và bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông thủy với mục tiêu đưa công trình vào sử dụng trong thời gian sớm nhất có thể, tạo niềm tin cho người dân địa phương./

Kim Nữ