Tiền Giang đã tiêm 246.000 liều vắc-xin Covid-19

(THTG) Ngày 14-8, TP. Mỹ Tho thực hiện ngày thứ 3 chiến dịch tiêm vắc-xin Covid-19 diện rộng cho người dân đủ điều kiện tiêm chủng.

BS Lê Đăng Ngạn – Phó GĐ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang kiểm tra tiêm vắc-xin Covid-19

Qua kiểm tra tại điểm tiêm Trường Tiểu học Trung An và Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương, BSCK2 Lê Đăng Ngạn – Phó GĐ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang nhắc nhở các điểm tiêm lưu ý khám sàng lọc và đảm bảo an toàn cho người dân sau tiêm chủng. Cả hai điểm tiêm đều đảm bảo quy định an toàn tiêm chủng, đồng thời thực hiện quy định giãn cách phòng chống Covid-19.

Trong ngày 14-8, Tp. Mỹ Tho tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin Covid-19 trên diện rộng, đã có 27.574 ngàn người dân thành phố Mỹ Tho được tiêm vắcxin Covid-19. Tính đến ngày 14-8, toàn tỉnh Tiền Giang đã tiêm 245.928 liều, đạt 91,5% so với 268.770 liều theo Quyết định phân bổ của Bộ Y tế và đã nhận đủ, đạt 92,8% so với 265.117 liều đã có Công văn phân bổ cho các điểm tiêm.

Trong đợt này, có 02 loại vắc xin được tiêm cho người dân là AstraZeneca và Moderna và xã Phước Thạnh, Tp. Mỹ Tho là đơn vị đã hoàn thành công tác tiêm chủng chiến dịch đợt 1 trên địa bàn thành phố.

Thanh Hoàng – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang