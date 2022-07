Home | Recent Posts | Pages

Sức khỏe - Ẩm thực

Tiền Giang đã có 3244 người mắc sốt xuất huyết.

(THTG) Ngày 28 – 7, Bác sĩ Chuyên khoa 2 Võ Thanh Nhơn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật(CDC) Tiền Giang cho biết, tính đến ngày 27 – 7, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 3244 người mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 132.15% so với cùng kỳ năm 2021 là 1407 ca. Trong tuần 30 (từ ngày 18 đến 24-7), ghi nhận 332 ca bệnh sốt xuất huyết, tăng 15.3% so với tuần 29. Như vậy số ca tử vong do sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay là 3 người.

Lãnh đạo CDC, cán bộ Viện Pasteur TP.HCM kiểm tra lăng quăng ngoài cộng đồng tại huyện Cái Bè.

Có 04/11 huyện, thị, thành có số ca sốt xuất huyết tăng ở mức cao gồm: huyện Cái Bè 889 ca; Châu Thành 495 ca; Cai Lậy 463 ca; Chợ Gạo 259 ca. Trong tuần có huyện Cái Bè, TX Cai Lậy, huyện Cai Lậy, huyện Châu Thành, TX Gò Công và có 47 xã thuộc 8 huyện vượt đương cong chuẩn. Toàn tỉnh ghi nhận 82 ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh trong tuần 30 ở 10/11 huyện, thị, thành. Đến nay có 681 ổ dịch và được xử lý phun hóa chất xong.

Theo CDC, muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết sống tại các khu vực gần với con người sinh sống. Nó đẻ trứng tại những nơi có nước đọng (các lu, vại, thùng, chai, lọ, xô, chậu, rác thải, lốp xe…). Trứng muỗi sẽ nở khi gặp nước và có thể chịu được điều kiện rất khô, sống trong nhiều tháng.

Do đó, để phòng tránh bệnh sốt xuất huyết, mỗi người cần: Ngăn cản muỗi tiếp xúc nguồn nước bằng cách dùng giải pháp che, đậy kín vật chứa bằng vật liệu mà muỗi không bay qua được. Sử dụng hóa chất để diệt ấu trùng muỗi. Không để các vật có thể chứa nước bị đọng nước bằng cách lật úp vật chứa, đục lỗ, khơi thông dòng chảy, làm bằng phẳng các nơi bị đọng nước, che chắn để tránh nước mưa. Loại bỏ vật chứa, phế liệu, thu gom rác thải không để các vật đọng nước phát sinh lăng quăng. Thường xuyên vệ sinh, làm sạch vật chứa nước, thay nước và chà rửa kỹ vật chứa nước, thực hiện định kỳ mỗi 5 – 7 ngày 1 lần.Thay đổi hình thức trữ nước: không sử dụng các vật chứa nước có nguy cơ đọng nước làm phát sinh lăng quăng mà thay bằng sử dụng trực tiếp từ vòi nước.

Tin và ảnh: Thanh Hoàng