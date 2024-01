Tiền Giang có khoảng 17.800 tấn bưởi phục vụ Tết Giáp Thìn

(THTG) Toàn tỉnh Tiền Giang có khoảng 4.800 ha bưởi cho trái quanh năm. Tuy nhiên, trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn này, nhà vườn chỉ xử lí kỹ thuật khoảng 1.000 ha, ước cho sản lượng khoảng 17.700 tấn để phục vụ nhu cầu tiêu thụ tăng cao của thị trường, tăng khoảng 2.000 tấn so với cùng kỳ năm trước.

Giá bưởi năm nay cao hơn năm ngoái, hiện một số vườn bưởi đã nhận cọc của thương lái với giá dao động từ 35 đến 40 ngàn đồng/kg. Ảnh: Võ Duy

Diện tích trồng bưởi phục vụ cho Tết tập trung nhiều ở huyện Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành và một số xã ngoại ô của thành phố Mỹ Tho. Phần lớn là bưởi da xanh do được người tiêu dùng ưa chuộng về mẫu mã, màu sắc trái đẹp và chất lượng ngon hơn so với các giống bưởi khác. Nhờ thời tiết diễn biến thuận lợi, nhất là xâm nhập mặn đến muộn hơn thường niên nên hiện nguồn nước vẫn dồi dào, hứa hẹn các vườn bưởi Tết sẽ cho năng suất và chất lượng cao. Từ nay đến ngày thu hoạch còn rất ngắn, nhà vườn chỉ cần quản lí chặt chẽ sâu đục trái, chứ không nên bón thêm phân nhằm bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng. Hiện một số vườn bưởi đã nhận cọc của thương lái với giá dao động từ 35 đến 40 ngàn đồng/kg, có cao hơn năm rồi do chi phí giá thành sản xuất năm nay cũng tăng cao./

Kim Nữ