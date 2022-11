Tiền Giang có 8 doanh nghiệp tham gia dự trữ cung ứng hàng hóa Tết theo giá bình ổn

Nhằm chuẩn bị nguồn hàng hóa phục vụ cho nhu cầu mua sấm của người dân vào dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang đã làm việc với các doanh nghiệp, ngân hàng về việc cho vay vốn và xây dựng kế hoạch dự trữ cung ứng hàng hóa phục vụ cho thị trường Tết năm 2023.

Theo kế hoạch, năm nay tỉnh Tiền Giang có 8 doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình dự trữ, cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão theo chương trình bình ổn. Tổng giá trị hàng hóa tham gia dự trữ năm nay trên 450 tỷ đồng, tăng 13% so với Tết năm 202. Trong đó hàng hóa thiết yếu là 120 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Theo đánh giá của Sở Công thương và các doanh nghiệp tỉnh, dự kiến sức mua mùa tết năm nay sẽ tăng khoảng 30% so Tết Nhăm Dần, do kinh tế đã được phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Các đơn vị kinh doanh đang chuẩn bị kế hoạch dự trữ hàng hóa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ảnh: Lê Thi

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang cũng đã làm việc với các Ngân hàng để hỗ trợ các gói vay ưu đải cho các doanh nghiệp dự trữ cung ứng hàng hóa theo chương trình bình ổn giá. Đồng thời phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành chức năng liên quan để theo dõi sát tình hình sản xuất, diễn biến dịch bệnh, thời tiết, đánh giá năng lực cung ứng nguồn hàng nói chung và các mặt hàng thiết yếu khác cho thị trường dịp Tết Nguyên đán, chủ động có phương án hoặc đề xuất phương án để đảm bảo nguồn cung, ổn định thị trường các mặt hàng, nhất là các mặt hàng nông sản thực phẩm cuối năm và Tết Nguyên đán Quý Mão.

Thùy Trang