Tiền Giang có 20 sản phẩm được công nhận đạt Ocop đợt 2 năm 2020

(THTG) Ngày 29-1, Tiền Giang tổ chức lễ công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm Ocop đợt 2 năm 2020.

Trao chứng nhận Ocop đợt 2 năm 2020 cho những sản phẩm đạt chuẩn. Ảnh: Lê Long

Có tổng cộng 20 sản phẩm đạt chứng nhận Ocop gồm: Xoài cát Hòa Lộc, Bánh phồng tôm nhà cổ; 1 số sản phẩm được sản xuất từ bưởi; gạo VD 20 Gò Công; Sầu riêng Chín phẻ; nem huế Ngọc Thành; cải dún HTX Tân Đông; Mứt sơ ri Bình Ân; trà mãng cầu Phụng Tiên; … Hầu hết các sản phẩm này đều đạt chuẩn 4 sao và 3 sao. Giấy chứng nhận có giá trị trong 3 năm. Những sản phẩm đạt Ocop sẽ được hỗ trợ in, dán Logo, thứ hạng sao Ocop lên sản phẩm theo đúng qui định.

Những sản phẩm Ocop sẽ góp phần quảng bá những sản phẩm địa phương đến gần khách hàng. Ảnh: Lê Long

Việc đánh giá và chứng nhận sản phẩm Ocop sẽ góp phần quảng bá và giới thiệu sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của địa phương đến với người tiêu dùng trong cả nước.

Ocop là tên viết tắt từ tiếng Anh (one commune, one product) là mô hình được học tập từ phong trào “Mỗi làng một sản phẩm của của Nhật Bản” (tiếng Anh là One village, one product – viết tắt là OVOP). Phong trào này được triển khai đầu tiên ở Nhật bản từ thập niên 70 của thế kỷ trước và đã mang lại nhiều lợi ích người dân. Đến nay đã có hơn 40 nước học theo và đã triển khai rất thành công góp phần mang lại đời sống ấm no cho người dân vùng nông thôn. Đề án Ocop được triển khai nhằm thực hiện việc phát triển hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh các sản phẩm truyền thống, có lợi thế ở khu vực nông thôn góp phần tái cơ cấu nền kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị.