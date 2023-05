Tiền Giang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

(THTG) Ngày 29 -5, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức họp ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Ông Nguyễn Thành Diệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Quang cảnh cuộc họp ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Ảnh: Bùi Phong

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra trong 2 ngày 28 và 29-6. Toàn tỉnh có 01 cụm thi do Sở Giáo dục Đài tạo Tiền Giang chủ trì. Toàn tỉnh có 15.449 thí sinh đăng ký dự thi bố trí dự kiến ở 30 điểm thi với 662 phòng thi. Trong 15.449 thí sinh dự thi có 1.180 thí sinh dự thi chỉ xét tốt nghiệp THPT; 15.008 thí sinh thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh; 393 thí sinh dự thi chỉ xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Tại cuộc họp, Ông Nguyễn Thành Diệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh chung tay phối hợp tốt để tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 an toàn nghiêm túc đúng qui chế, trên nguyên tắc phải đảm bảo quyền lợi cho tất cả thí sinh. Trong đó Sở Giáo dục và Đào tạo cần phát huy tốt hơn nữa vai trò cũng như kinh nghiệm trong các Kỳ thi tốt nghiệp THPT của những năm trước.

Trong quá trình phối hợp thực hiện, các thành viên Ban chỉ đạo cần kịp thời phát hiện các vấn đề phát sinh để đưa ra phương án giải quyết tốt nhất; ban chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, trao đổi với cơ sở để nắm bắt tình hình; các ngành y tế, điện lực, thông tin truyền thông,.. phải xây dựng kế hoạch phối hợp thật tốt trong việc tổ chức kỳ thi. Trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi cần chú ý đến công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, sức khỏe của thí sinh… tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ sự cố đáng tiếc nào.

THU THỦY- BÙI PHONG