Tiền Giang cho học sinh, sinh viên đi học trở lại từ ngày 17-02

(THTG) Sau gần 01 tháng nghỉ học (bao gồm nghỉ Tết và nghỉ để phòng tránh dịch Covid-19 (nCoV), học sinh – sinh viên đang theo học ở các trường từ mầm non đến đại học trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sẽ đi học trở lại từ ngày 17-02-2020.

Thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang về việc cho học sinh, sinh viên đi học trở lại từ ngày 17-02-2020

Đó là nội dung thông báo số 170 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang, do ông Nguyễn Hồng Oanh – Giám đốc sở ký ngày 14-02-2020 gởi các trường học, từ bậc học mầm non đến đại học, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Thông báo nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang trong việc chủ động, tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19), Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu lãnh đạo các phòng giáo dục – đào tạo, các trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là các đơn vị) thực hiện các công việc như sau:

1. Thông báo cho toàn bộ học sinh, học viên các cấp học, bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên (kể cả học viên các trung tâm ngoại ngữ, tin học) và sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trở lại trường để học từ ngày 17/02/2020.

2. Xây dựng kế hoạch cụ thể, linh hoạt, phù hợp thực tiễn để tổ chức dạy học bù cho người học đảm bảo chất lượng, đầy đủ chương trình giáo dục theo quy định đối với từng cấp học, bậc học (Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có thông báo hướng dẫn riêng để gửi các trường, trung tâm trực thuộc Sở và các phòng Giáo dục và Đào tạo).

3. Triển khai nghiêm túc Công văn số 406/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 13/02/2020 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại; Công văn số 566/BYT-DP ngày 08/02/2020 của Bộ Y tế về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại cơ sở giáo dục, trường học; Công văn số 180/MT-VP ngày 12/02/2020 của Cục Quản lý môi trường Y tế; Công văn số 335/BGDĐT-GDTrH ngày 07/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chuẩn bị các điều kiện khi học sinh trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh nCoV).

4. Các đơn vị trường học cần tập trung vệ sinh môi trường, lớp học, bàn ghế, thiết bị dạy học, đảm bảo các điều kiện vệ sinh phòng bệnh cho học sinh, học viên, sinh viên (nước sạch và xà phòng). Thực hiện nghiêm túc công tác an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người học.

5. Thủ trưởng đơn vị thường xuyên cập nhật các thông tin về công tác chỉ đạo và diễn biến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra để thông tin kịp thời đến công chức, viên chức, học sinh, học viên, sinh viên và phụ huynh.

7. Khi có vấn đề bất thường xảy ra tại đơn vị, cần báo cáo kịp thời về Sở Giáo dục và Đào tạo để xin ý kiến giải quyết (qua Phòng Tổ chức – Hành chính, điện thoại: 0273.3872603, di động: 0946195343).

Phun thuốc sát trùng trong trường học. Ảnh: Thanh Tâm

Trước đó, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang đã quyết định cho học sinh – sinh viên trên trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 03-02 đến hết ngày 16-02-2020. Trong thời gian học sinh – sinh viên nghỉ học, ngành y tế tỉnh Tiền Giang đã tổ chức phun hóa chất Cloramin B để khử trùng, sát khuẩn toàn bộ 632 điểm trường của 535 trường trong toàn ngành (kể cả các điểm trường mầm non tư nhân), đồng thời tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cách phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra.

Phúc Huy