Tiền Giang biểu dương điển hình tiên tiến Công nhân viên chức lao động trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(THTG) Ngày 19-10, Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an Tiền Giang tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến Công nhân viên chức lao động trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2018 – 2023.

Quang cảnh hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến Công nhân viên chức lao động trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong những năm qua, 2 ngành đã thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Các cấp Công đoàn trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Công an cùng cấp, duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trường học. Qua đó thường xuyên trao đổi thông tin, dữ liệu về tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tình hình công nhân viên chức lao động trong trong tỉnh; thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, các chương trình phòng, chống tội phạm của Công an tỉnh.

Hiện nay, phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh phát triển rộng khắp cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Nhiều mô hình mới được xây dựng, đã và đang phát huy tác dụng, tiêu biểu như mô hình khu nhà trọ công nhân tự quản, tổ hòa giải, tổ an ninh công nhân, Đội công nhân xung kích tự quản về an ninh trật tự trong doanh nghiệp…góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, không có điểm nóng, phức tạp, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội.

Trao tặng giấy khen cho 13 tập thể và 19 cá nhân vì có nhiều thành tích.

Dịp này, Công an tỉnh Tiền Giang trao tặng giấy khen cho 13 tập thể và 19 cá nhân vì có nhiều thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2018 – 2023./.

Tin và ảnh: Công Luận