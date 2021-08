Thủ tướng yêu cầu thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người lang thang, cơ nhỡ

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, tại một số địa phương đã xuất hiện người lang thang, cơ nhỡ không có việc làm, không có chỗ ở, không được chăm sóc y tế…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có công điện gửi Chủ tịch UBND tỉnh thành, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thu dung, thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người lang thang, cơ nhỡ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VIẾT CHUNG Công điện nêu rõ, do ảnh hưởng của dịch bệnh, tại một số địa phương đã xuất hiện người lang thang, cơ nhỡ không có việc làm, không có chỗ ở, không được chăm sóc y tế và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Việc người lang thang, cơ nhỡ thường xuyên di chuyển có nguy cơ mắc và lây lan dịch bệnh Covid-19.

Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo lực lượng công an tỉnh và các lực lượng chức năng tăng cường rà soát, thu dung người lang thang, cơ nhỡ trên địa bàn để xét nghiệm, phân loại, đưa vào các cơ sở trợ giúp xã hội hoặc tổ chức quản lý để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Trong cuộc chiến phòng chống đại dịch Covid-19, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn chỉ đạo các bộ ngành, địa phương trong công tác phòng chống dịch phải bảo đảm an sinh xã hội là trọng yếu. Tại các địa bàn thực hiện giãn cách xã hội, phải bảo đảm lương thực, thực phẩm, các dịch vụ thiết yếu cho người dân, nhất là người nghèo, người già, phụ nữ và trẻ em, nhóm người yếu thế, người dễ bị tổn thương; huy động mọi nguồn lực xã hội, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, hoạt động thiện nguyện, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc…

Nguồn SGGP