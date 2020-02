Thủ tướng: Việt Nam công khai, minh bạch, kiên quyết chống dịch nCoV

Chiều 31/1, tại trụ sở Chính phủ, tiếp Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery đến chào xã giao, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định nỗ lực của Việt Nam trong phòng chống nCoV, dịch bệnh đã được WHO công bố là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery – Ảnh: VGP/Quang Hiếu Việt Nam đã tổ chức phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) hết sức kiên quyết, đồng bộ, công khai, minh bạch, được người dân ủng hộ, Thủ tướng nói. Chính phủ Việt Nam có giải pháp mạnh mẽ, sớm công bố, cách ly các trường hợp nghi nhiễm để hạn chế tối đa lây lan. Thủ tướng cũng cho biết, nhiều bác sĩ Việt Nam học tập tại Pháp đang làm việc tại các bệnh viện lớn của Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước có nhiều bước phát triển tích cực và hai bên tiếp tục duy trì trao đổi cấp cao trong năm 2019, Thủ tướng cảm ơn Pháp ủng hộ Việt Nam làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, tin tưởng rằng sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên sẽ đóng góp nhiều cho hòa bình và an ninh thế giới.

Thủ tướng đánh giá cao lập trường của Pháp đối với Biển Đông; mong Pháp tiếp tục có vai trò tích cực, xây dựng tại khu vực; đánh giá cao các sáng kiến và cam kết của Pháp với các vấn đề quốc tế và toàn cầu hệ trọng như biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, chủ nghĩa đa phương, tự do hóa thương mại. Thủ tướng cảm ơn Pháp hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Là một trong những nhà ngoại giao đầu tiên “xông đất” Chính phủ, Đại sứ Pháp gửi lời chúc mừng năm mới đến Thủ tướng. Đại sứ đánh giá cao nỗ lực phòng chống dịch nCoV của Việt Nam; cho biết, Đại sứ quán Pháp theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh.

Đại sứ cho biết, mối quan hệ song phương tốt đẹp Việt-Pháp thể hiện rõ thông qua hàng loạt chuyến thăm cấp cao giữa hai bên thời gian qua. Phía Pháp đang tích cực triển khai các thỏa thuận đạt được trong các chuyến thăm cấp cao đó.

Pháp bày tỏ mong muốn phối hợp chặt chẽ với Việt Nam khi đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khi hai nước cùng quan điểm ủng hộ, đề cao luật pháp quốc tế, thương mại đa phương. Pháp bày tỏ ấn tượng về tháng đầu tiên (tháng 1/2020) Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Pháp cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực gồm an ninh, quốc phòng, y tế, môi trường, khoa học công nghệ, Chính phủ điện tử…

Về EVFTA, Pháp ủng hộ hết sức để sớm phê chuẩn. Đại sứ cũng cho biết về một số dự án hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, giáo dục đào tạo, một số dự án hợp tác với Hà Nội trong việc cải thiện đời sống người dân, ứng phó biến đổi khí hậu, cải thiện chất lượng không khí. Về dự án Không gian Pháp tại TPHCM, Đại sứ mong muốn Việt Nam quan tâm thúc đẩy dự án.

Cơ bản nhất trí với ý kiến của Đại sứ, Thủ tướng cho rằng tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư còn rất lớn, mong muốn trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ thúc đẩy lĩnh vực này. Thủ tướng cảm ơn Pháp ủng hộ EVFTA, hiệp định khi có hiệu lực sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên, nhất là thương mại, đầu tư. Chính phủ sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty Pháp đầu tư, làm ăn tại Việt Nam.

