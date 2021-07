Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức

Thủ tướng Phạm Minh Chính sinh năm 1958, quê quán xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Tháng 9-1977 đến 9-1984: Học Đại học Ngoại ngữ Hà Nội; Đại học Xây dựng Bucarest-Rumani, Khoa Xây dựng dân dụng-công nghiệp, chuyên ngành kết cấu thép

Tháng 8-1982 đến 9-1984: Được bầu làm Bí thư Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn Rumani và Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại nước Cộng hòa Rumani

Tháng 9-1984 đến 1-1985: Tốt nghiệp đại học, chờ tiếp nhận công tác

Tháng 1-1985 đến 8-1987: Cán bộ Tình báo Phòng 6, Cục Tình báo thuộc Tổng cục An ninh, Bộ Công an

Tháng 7-1985 đến 9-1985: Đào tạo nghiệp vụ ngoại giao tại Đại học Ngoại giao (nay là Học viện Ngoại giao), Bộ Ngoại giao

Tháng 9-1986 đến 7-1987: Đào tạo nghiệp vụ tại Trường Tình báo (nay là Học viện Quốc tế), Bộ Công an

Tháng 8-1987 đến 1-1989: Cán bộ Tình báo Cụm tình báo phía Nam, Cục Tình báo thuộc Tổng cục An ninh, Bộ Công an

Tháng 1-1989 đến 1-1990: Cán bộ Tình báo Cục Tình báo phía Nam thuộc Tổng cục Tình báo, Bộ Công an

Tháng 1-1990 đến 3-1991: Cán bộ Tình báo Cục Âu Mỹ, thuộc Tổng cục Tình báo, Bộ Công an

Tháng 3-1991 đến 11-1994: Cán bộ Bộ Ngoại giao, Bí thư thứ 3, rồi Bí thư thứ 2 Đại sứ quán Việt Nam tại Rumani

Tháng 11-1994 đến 5-1999: Cán bộ Tình báo; Phó Trưởng phòng Cục Tình báo châu Âu thuộc Tổng cục Tình báo, Bộ Công an; Cán bộ Tổ thư ký lãnh đạo Bộ Công an, thuộc Văn phòng Bộ Công an

Tháng 8-1996 đến 1-1997: Đào tạo nghiệp vụ tại Đại học An ninh (nay là Học viện An ninh), Bộ Công an

Tháng 9-1999 đến 9-2001: Đào tạo lý luận chính trị cao cấp tại Trường Đảng cao cấp (nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)

Tháng 5-1999 đến 5-2006: Phó Cục trưởng; Quyền Cục trưởng rồi Cục Trưởng Cục Tình báo kinh tế-khoa học công nghệ và môi trường, Tổng cục Tình báo, Bộ Công an

Tháng 5-2006 đến 12-2009: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo phụ trách tình báo kinh tế-khoa học, công nghệ và môi trường, Bộ Công an

Tháng 12-2009 đến 8-2010: Phó Tổng cục trưởng phụ trách rồi Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Công an

Tháng 8-2010 đến 8-2011: Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, phụ trách lĩnh vực hậu cần-kỹ thuật, tài chính, khoa học, công nghệ, môi trường của Bộ Công an. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Tháng 8-2011 đến 2-2015: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, Ủy viên Đảng ủy Quân khu 3, Bộ Quốc phòng

Tháng 2-2015 đến 1-2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bầu là Ủy viên Bộ Chính trị

Tháng 2-2016 đến 4-4-2021: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khóa XII, Trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương Đảng khóa XII; phụ trách Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản của Quốc hội khóa XIV Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII được bầu tái cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu tái cử Bộ Chính trị khóa XIII

Ngày 5-4-2021 đến nay: Được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Tháng 6-2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố ông Phạm Minh Chính trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.