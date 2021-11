Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

- Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong ngày 04 -11, tỉnh ghi nhận 263 ca F0 mới (tăng 56 ca so với ngày 03 -11), nâng tổng số người mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 17.479 ca. - Tỉnh Long An hỗ trợ Tiền Giang 300 triệu đồng tiền mặt, 5.000 trang phục phòng hộ, 10.000 khẩu trang y tế, 5.000 test nhanh kháng nguyên Covid-19 cho công tác phòng chống dịch - Tỷ lệ người lao động Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp tỉnh Tiền Giang tiêm mũi 1 đạt gần 100% , với 98.181 người; tiêm mũi 2 đạt khoảng 50%, với 54.545 người. - Quỹ “Vì người nghèo” của thành phố Mỹ Tho hỗ trợ 40 triệu đồng xây dựng căn nhà cho bà Nguyễn Thị Đồng, sinh năm 1941 là hội viên người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, ngụ ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Phong. - Công an tỉnh đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra 1 vụ đốt làm chết 2 người, bị thương 2 người. Vụ việc xảy ra tại tổ 11, khu phố 5, phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. - COVAX cho biết vừa quyết định phân bổ thêm hơn 9 triệu liều vaccine Pfizer và Moderna cho Việt Nam và sẽ xem xét chuyển giao trong thời gian sớm nhất - Ở các tỉnh khu vực ĐBSCL và Tây Nguyên tăng nhanh, số ca mắc Covid ngoài cộng đồng tăng nhanh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 đề nghị Bộ Y tế đẩy mạnh tiêm vaccine cho 2 khu vực này...