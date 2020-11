Tối 15/11, dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư phường Điện Biên, Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh 2 điều quan trọng cần làm là đoàn kết và khát vọng phát triển. Cùng dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Tổng Thư ký MTTQ Hầu A Lềnh và lãnh đạo TP. Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: ‘Thịnh vượng và phát triển – Quyết chí ắt làm nên’. Ảnh VGP/Quang Hiếu

Hằng năm, nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các khu dân cư trong cả nước đều vui mừng tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Và năm nào cũng vậy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đều dự Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội, nơi các cơ quan Trung ương đóng trụ sở. Năm nay, sự kiện này càng có ý nghĩa khi vào đúng dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020).

Nói chuyện với bà con trên địa bàn phường, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng dự một buổi sinh hoạt thường niên về Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc. “Chúng tôi sinh hoạt ở đây đã mười mấy năm, rất nhiều kỷ niệm buồn vui, rất hiểu phường Điện Biên”, Thủ tướng cho biết, ông ấn tượng về việc phường lúc nào cũng tổ chức rất sôi nổi, đông đủ các thành phần. Phường đã tổ chức nhiều hoạt động nhân văn, rất ý nghĩa trong đời sống xã hội. “Đồng chí nào cũng mặc đẹp, khuôn mặt nào cũng rạng rỡ, đấy là cái quý, thể hiện ngày đại đoàn kết. Đặc biệt, các tiết mục văn nghệ “cây nhà, lá vườn” hết sức hấp dẫn”, chứ mời đội văn nghệ chuyên nghiệp ở nơi khác về để biểu diễn thì chưa phải đã hay.

Ảnh VGP/Quang Hiếu

“Tất cả hoạt động của phường Điện Biên thì tôi theo dõi suốt trong mười mấy năm ở đây, rất đáng mừng”, Thủ tướng cho rằng, ý nghĩa ngày đại đoàn kết chính là việc gần dân, sát dân, sát cơ sở.

Chia sẻ về tình hình đất nước, Thủ tướng cho biết, cách đây vài tiếng đồng hồ, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan đã bế mạc, khép lại một năm thành công của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN.

Theo đó, Việt Nam đã đưa ra chương trình phòng chống COVID-19 mạnh mẽ hơn với sự hỗ trợ nhiều hơn từ quốc tế như thành lập Quỹ ASEAN ứng phó COVID-19, Kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp khu vực, Khung chiến lược ứng phó các tình huống y tế khẩn cấp của ASEAN và Trung tâm y tế ASEAN ứng phó với các tình huống y tế công cộng khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi… Nhiều nước cam kết hỗ trợ kinh phí cho ASEAN, trong đó có Việt Nam để phòng chống COVID-19.

Thủ tướng cho rằng, không thể chủ quan vì dịch COVID-19 có thể trở lại bất cứ lúc nào, đặt ra vấn đề cho công tác vận động quần chúng.

Ảnh VGP/Quang Hiếu

Bên cạnh phòng chống dịch, việc thực hiện mục tiêu kép không chỉ ở Việt Nam mà cần thúc đẩy ở cả ASEAN. Kết quả nữa mà Thủ tướng nhấn mạnh là việc ký kết Hiệp định RCEP gồm 10 nước ASEAN và 5 nước đối tác, chiếm 30% dân số và 30% quy mô kinh tế toàn cầu. Đây là thành công lớn tại Hội nghị ASEAN năm nay. Chúng ta cũng nêu rõ quan điểm giải quyết vấn đề Biển Đông bằng luật pháp quốc tế, hòa bình và được các nước ủng hộ. Tại Hội nghị lần này, hơn 80 văn kiện được thông qua, số lượng lớn nhất từ trước đến nay.

Về ngày hội đại đoàn kết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân tộc, là việc vận động nhân dân hiểu được, ủng hộ chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. “Chúng ta lãnh đạo bằng thuyết phục và nêu gương chứ không phải bằng quyền lực”, phải xuất phát từ nguyện vọng của nhân dân.

Ảnh VGP/Quang Hiếu

Kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam diễn ra trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, thách thức do dịch COVID-19, thiên tai nặng nề đối với các tỉnh miền Trung, “bão chồng bão, lũ chồng lũ”, chúng ta phải thực hiện mục tiêu kép. Vì vậy, trong bối cảnh ấy, chúng ta phải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn.

Thủ tướng đề nghị, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, nếp sống văn minh đô thị. Phải kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, nhất là sốt xuất huyết và COVID-19 để trên địa bàn phường Điện Biên, quận Ba Đình không có tình trạng phức tạp xảy ra. Các bệnh viện trên địa bàn phường cần chú ý công tác này.

Ảnh VGP/Quang Hiếu

Cần chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân để xây dựng Đảng, chính quyền tốt hơn khi mà tiếng nói của người dân được Đảng, chính quyền, MTTQ lắng nghe, để phát huy mặt tốt và sửa chữa các tồn tại, khuyết điểm thì người dân thêm tin yêu. Đối với Hà Nội, không chỉ phát triển kinh tế mà cả văn hóa, nhất là gìn giữ nếp sống văn minh thanh lịch người Hà Nội, giữ được những “thói đất, nết người” giữa dòng chảy của quá trình đô thị hóa.

Các phong trào trên địa bàn phường cần được triển khai tốt hơn nữa, tránh tình trạng “đầu voi, đuôi chuột”, để lúc nào phường cũng có khí thế sôi nổi chứ không chỉ vào các dịp kỷ niệm.

Ảnh VGP/Quang Hiếu

Nhấn mạnh 2 điều quan trọng cần làm là đoàn kết và khát vọng phát triển, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại phát biểu trước Quốc hội khi ông mượn bốn câu thơ của Bác Hồ để bày tỏ sự quyết tâm phát triển đất nước: “Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Thịnh vượng và phát triển. Quyết chí ắt làm nên”.

Theo báo cáo của phường Điện biên, với tinh thần đại đoàn kết, thời gian qua, phường đã phối hợp với các hội, đoàn thể huy động nguồn xã hội hóa hơn 1,1 tấn nhu yếu phẩm hỗ trợ, trợ cấp đến 95 gia đình thuộc diện cách ly, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình nghỉ kinh doanh do dịch bệnh tương đương với tổng số tiền trên 47 triệu đồng; chi trả trợ cấp đến 356 trường hợp gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ với tổng số tiền 534 triệu đồng. Kinh tế của phường tiếp tục giữ được ổn định. Tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đến đời sống nhân dân. Duy trì tốt công tác bảo đảm an ninh trường học và trật tự an toàn giao thông trước cổng trường học. Đẩy mạnh các hoạt động trong Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm với các hoạt động thiết thực.

Nguồn Chính phủ