Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra tiến độ cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

(THTG) Chiều ngày 31-7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, cùng với Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đến thăm và làm việc với tỉnh Tiền Giang và Ban điều hành dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận. Đón tiếp và làm việc với Thủ tướng có ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và ông Hồ Minh Hoàng – Chủ tịch Tập đoàn Đèo cả, nhà đầu tư dự án.

Thủ tường Nguyễn Xuân Phúc trao đổi và kiểm tra tiến độ thi công dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận. Ảnh: Minh Trí

Đến thời điểm này, dự án đã triển khai thực hiện 31/36 gói thầu, ước đạt hơn 3.700 tỷ đồng, đạt 60% so với mốc tiến độ thông tuyến vào cuối năm 2020. Riêng 5 gói thầu còn lại gồm: trạm thu phí, ITS, chiếu sáng và cầu vượt sẽ tiếp tục triển khai theo kế hoạch và trong tháng 8/2020 sẽ có một số gói thầu chuẩn bị thực hiện công tác thảm nhựa. Nếu so với thời điểm Thủ tướng đến thăm dự án vào tháng 3/2020, thì khối lượng thực hiện tăng thêm 20%, dù thời gian qua các nhà thầu gặp nhiều gặp khó khăn trong thi công do hạn, mặn và ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Về nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ Dự án là 2.186 tỷ đồng đã được tỉnh Tiền Giang giải ngân 1.776 tỉ đồng.

Đối với 40% giá trị khối lượng còn lại, doanh nghiệp dự án cam kết tiếp tục vượt qua 2 áp lực hiện tại là thời tiết mưa bão và dịch bệnh Covid-19, nhằm đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công, kết hợp với bảo đảm chất lượng công trình.

Đến thời điểm này, dự án đã triển khai thực hiện 31/36 gói thầu. Ảnh: Minh Trí

Thực tế tại công trường, bên cạnh phần lớn các gói thầu đều đạt tiến độ tốt, vẫn còn một số gói thi công chậm, cần có giải pháp khắc phục. Một vướng mắc khác là đến thời điểm này, Bộ Giao thông – Vận tải và UBND tỉnh Tiền Giang chưa xác định được vị trí đặt trạm thu phí hoàn vốn cho dự án do liên quan đến việc thu phí đồng bộ toàn tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận. Trong lần thứ 3 thị sát dự án này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương tỉnh Tiền Giang, nhà đầu tư, các đơn vị hữu quan, đồng thời trực tiếp chỉ đạo các đơn vị đơn vị liên quan tháo gỡ các vướng mắc đang còn tồn tại. Thủ tướng yêu cầu các nhà thầu, các cơ quan có liên quan phải cam kết chất lượng và tiến độ của dự án. Các đơn vị tư vấn, giám sát, nhà khoa học phải tiếp tục nghiên cứu, để mặt đường của dự án đảm bảo chất lượng, vật liệu xây dựng phải chỉ đạo cung cấp đầy đủ…

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho công nhân, lao động. Ảnh: Minh Trí

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các cơ quan liên quan quyết tâm đưa Dự án thông tuyến vào cuối năm 2020. Ảnh: Minh Trí

Hiện nay, mặc dù điều kiện thi công không thuận lợi, nhưng trên công trường cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận hàng ngày có 1.500 kỹ sư, người lao động và khoảng 700 thiết bị, máy móc hoạt động, với quyết tâm hoàn thành các hạng mục còn lại.

Riêng đối với UBND tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng, định kỳ tổ chức kiểm tra chất lượng công trình của dự án. Tất cả vì mục tiêu thông xe dưới 16 chỗ và xe dưới 2,5 tấn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Kim Nữ