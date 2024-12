Thủ tướng: Nếu không tạo đột phá, Đà Nẵng vẫn mãi “lẹt đẹt”

**** UBND huyện Châu Thành công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang về việc công nhận xã Thân Cửu Nghĩa huyện Châu Thành đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. * Sở Giáo dục và đào tạo Tiền Giang tổng kết dự án chăm sóc mắt học đường giai đoạn 2021 – 2024. * Tiền Giang tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến phát triển ngành công nghiệp Văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. * Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tiền Giang hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ. * Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cái Bè đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm dịp cuối năm và Tết Ất Tỵ. * Các địa phương ở huyện Chợ Gạo tổ chức họp mặt kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. * Huyện Tân Phước bế mạc kỳ họp thứ 18 HĐND huyện, thông qua nhiều Nghị quyết. * Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Tiền Giang tổng kết công tác hội năm 2024. * Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang kiểm tra tiến độ thi công Dự án thành phần 2 công trình cao tốc An Hữu – Cao Lãnh giai đoạn 1. * Huyện Cai Lậy ra mắt con đường văn hóa thứ 68 tại xã Mỹ Thành Bắc. * Thành phố Mỹ Tho họp mặt kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. * Tòa án nhân dân huyện Tân Phước tuyên 2 năm 6 tháng tù cho đối tượng cố ý gây thương tích. * Hàng ngàn người xếp hàng xem triển lãm quốc phòng quốc tế tại sân bay Gia Lâm – Hà Nội. * Thừa Thiên Huế phát hiện cơ sở sản xuất giá đỗ bằng hóa chất cung cấp cho nhiều chợ. * Một chủ tiệm tạp hóa ở Hậu Giang nhiều lần trả lại tiền do người khác chuyển nhầm. * Đã có quy định mới về thu thuế trên lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử. * Cảnh báo tình trạng giả mạo mã số đóng gói xuất khẩu sầu riêng. * Vốn ngoại đổ mạnh vào bất động sản Việt Nam. * Cả nước giảm 9 huyện và 563 xã, phường. * Hà Nội: Bắt nghi phạm đăng clip sai sự thật về Trại giam của Bộ Công an lên mạng để bán quần áo. * Từ ngày 1-1-2025, Cảnh sát giao thông được quyền khai thác dữ liệu từ camera hành trình để xử lý vi phạm. * Bội Nội vụ cơ bản hoàn thành toàn bộ báo cáo, đề án liên quan đến sắp xếp, tinh gọn bộ máy. * Năm 2024, Hà Nội thu về 18.500 tỷ đồng từ đấu giá đất. * Áp thấp đang hướng vào bờ, thành phố Hồ Chí Minh và Nam bộ có mưa lớn từ ngày 23 đến Giáng sinh. * Cúm A/H5N1 đẩy giá trứng gia cầm ở Mỹ lên cao kỷ lục. * Ấn Độ: Tìm thấy 52 kg vàng và tiền quy đổi tương đương 29 tỷ đồng trên xe hơi bỏ hoang giữa rừng. * Ông Trump dọa áp thuế nếu EU không mua thêm dầu, khí đốt. * Khủng bố tại Đức, Bác sĩ “Sói cô độc” lái xe cán nhiều người đi chợ Giáng sinh. * Nga bị tố tấn công gây thiệt hại cho nhiều đại sứ quán tại Kiev. * ASEAN mong muốn 1 cuộc bầu cử toàn diện ở Myanmar.