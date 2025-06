Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến chuẩn bị tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025

*** Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Tiền Giang thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. * Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. * Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức đưa 30 cựu chiến binh tham quan nhà tù Phú Quốc. * Trung tâm Dịch vụ - Nông nghiệp thành phố Mỹ Tho tập huấn chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp và ứng dụng công nghệ số - trí tuệ nhân tạo cho trên 40 hội viên, nông dân trên địa bàn thành phố. * Liên đoàn Lao động huyện Tân Phú Đông tổ chức công bố quyết định giải thể, kết thúc hoạt động của ban chấp hành, Uỷ ban kiểm tra, công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện. * Huyện Tân Phước triển khai kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. * Xã Bình Nhì (huyện Gò Công Tây) tổ chức lễ bế giảng lớp kỹ thuật trồng và chăm sóc cây dừa. * UBND thị xã Cai Lậy tổ chức Lễ công bố Quyết định và đón nhận Bằng công nhận Cây di sản Việt Nam đối với cây da, khu phố 2, phường 5. * Ngày 30/6, cả nước đồng loạt công bố hệ thống tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. * Quốc hội tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn với Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. * Bình Định thử nghiệm mô hình chính quyền hai cấp tại 58 xã, phường mới. * Hà Nội chính thức ra mắt bản đồ số điểm thi tốt nghiệp THPT 2025. * Giám đốc doanh nghiệp ở Bắc Giang bị khởi tố do khai thác trái phép 800.000 m³ đất san lấp, gây thiệt hại lớn về tài nguyên và ngân sách. * Quảng Ninh: Bắt giữ gần 2,7 tấn nầm heo đông lạnh không rõ nguồn gốc. * Mưa lớn kéo dài gây sụt lún nghiêm trọng trên tỉnh lộ 131 tại Lai Châu. * Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành chiều nay (19/6) được dự báo có thể tăng từ 1.000-1.300 đồng/lít. * Argentina nhập khẩu lô hàng viễn thông đầu tiên do Việt Nam sản xuất. * Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất làm trung gian hòa giải Iran-Israel. * Mỹ nối lại cấp thị thực sinh viên, yêu cầu kiểm tra tài khoản mạng xã hội. * Thủ tướng Thái Lan gặp rắc rối vì cuộc gọi riêng với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen bị lộ. * Cuba tiếp nhận 470 tấn dầu thực vật viện trợ nhân đạo từ Nga. * Trung Quốc kích hoạt hệ thống ứng phó lũ lụt khẩn cấp tại 5 tỉnh. * Nam Phi ban bố tình trạng thảm họa toàn quốc do thời tiết khắc nghiệt. * Thời tiết ngày 19/6: Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng, vùng núi cảnh báo mưa lớn và lũ quét. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi