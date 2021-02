Thủ tướng: Chống COVID-19 mạnh mẽ nhưng không để hoảng loạn

Sáng nay (2/2) tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2021.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 1/2021.

Dịch lây lan rất nhanh, cần biện pháp mạnh hơn

Báo cáo về tình hình dịch bệnh, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, dịch bệnh lần này lây lan rất nhanh, do đó phải có những biện pháp mạnh mẽ hơn.

“Lần này virus lây nhiễm qua không khí, không phải chỉ qua tiếp xúc như trước đây. Cho nên tôi đề nghị Thủ tướng yêu cầu toàn bộ người dân đeo khẩu trang, đây không phải là biện pháp khuyến khích mà là bắt buộc và xử phạt hành chính nếu không tuân thủ, bởi lây nhiễm rất nhanh. Chúng tôi kiến nghị hạn chế tập trung đông người, nhất là tập trung trong không gian kín. Thực tế tại Hải Dương cho thấy lây nhiễm trong không gian kín từ đám cưới, trên xe ô tô rất lớn. 11 người trên xe thì 10 người nhiễm”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết thêm.

Đối với vấn đề chuẩn bị hàng hóa, bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên Đán, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, Bộ đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đảm bảo cung ứng nông sản, thực phẩm; đẩy mạnh công tác quản lý thị trường để không xảy ra khan hiếm giả tạo trong bối cảnh dịch bệnh. Các địa phương như Quảng Ninh, Hải Dương, trung tâm lớn hàng hóa rất dồi dào, đều tăng từ 15% đến 30% so với trước đây.

Về thưởng Tết, trên cơ sở báo cáo của các doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung, cho biết, mức thưởng bình quân là 6,36 triệu đồng một người, bằng 95% so với Tết năm ngoái. Đây là cố gắng lớn của các doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn do COVID-19. Bộ trưởng cũng dự báo tình hình thiếu hụt lao động sau Tết Nguyên Đán sẽ bớt căng thẳng do nhiều công nhân lao động không về quê ăn Tết.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện cùng lúc 3 nhiệm vụ

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng các thành viên Chính phủ đã được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và cho biết, Chính phủ đã có nhiều đóng góp vào các văn kiện của Đại hội.

Trong lúc diễn ra Đại hội, dịch COVID-19 bùng phát trở lại, Chính phủ đã thể hiện được bản lĩnh để thực hiện tốt các nhiệm vụ. Với tinh thần cao nhất, Chính phủ vừa phòng chống dịch bệnh, vừa tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Nhờ đó, kết quả đạt được là khá tích cực, vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo, thu ngân sách đạt kết quả tốt, số doanh nghiệp thành lập mới tăng, thị trường chứng khoán đã phục hồi, niềm tin của thị trường cao, công tác an sinh xã hội được quan tâm…

Trong phòng, chống dịch, nhiều cơ quan đơn vị, địa phương hăng hái, trách nhiệm, nhất là lực lượng công an, quân đội và các địa phương. Thủ tướng nhấn mạnh, việc phấn đấu trong 10 ngày kiểm soát được dịch bệnh là quyết tâm chính trị lớn, đòi hỏi mọi cấp, mọi ngành và người dân phải chung tay thực hiện.

Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, đơn vị quán triệt Nghị quyết Đại hội đến các tổ chức Đảng và đảng viên. Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào vào Nghị quyết Đại hội Đảng, xây dựng sớm chương trình hành động triển khai Nghị quyết, hoàn thiện trình Quốc hội phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới.

Thủ tướng lưu ý các đồng chí trong bối cảnh tình hình mới, cần quán triệt tinh thần đổi mới tư duy phát triển, cách nghĩ, cách làm, không ngừng đổi mới sáng tạo, đưa đất nước vững bước đi lên, sớm hiện thực hóa các mục tiêu Đại hội đề ra. Đây là vấn đề lớn mà các cấp, các ngành phải phải tiếp tục quán triệt ngay từ quý I này.

Thủ tướng cũng đề nghị việc lớn thứ hai là tiếp tục phòng, chống, dập dịch COVID-19 với tinh thần không được chủ quan. Cần tiếp tục cảnh giác với biện pháp kịp thời, mạnh mẽ, đi trước thời gian, nhưng không được để hoảng loạn, trên tinh thần tiếp tục thực hiện mục tiêu kép. Tiếp tục thực hiện tốt nhất, nhanh nhất các biện pháp thời gian tới. Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế phải có kế hoạch cụ thể để chỉ đạo để các địa phương chủ động hơn.

“Tôi cho rằng, những biện pháp vừa qua của Chỉ thị 05 và các biện pháp của Ban Chỉ đạo cũng đã làm sáng tỏ cách làm trước biến thể mới, các đồng chí vận dụng mạnh mẽ hơn để ngăn chặn kịp thời hơn. Chính phủ sẽ đồng ý trên cơ sở sau khi Bộ Y tế xem xét vấn đề đưa vaccine đến với người dân ngay trong quý I này một cách phù hợp với điều kiện của Việt Nam”, Thủ tướng nêu rõ.

Thúc đẩy ba không gian kinh tế

Cùng với nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, Thủ tướng chỉ đạo nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nửa đầu năm nay. Cụ thể, thúc đẩy ba không gian kinh tế gồm kinh tế trong nước 100 triệu dân; kinh tế quốc tế với hội nhập được đẩy mạnh; kinh tế số ở Việt Nam.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện kịch bản và các giải pháp, thường xuyên kiểm điểm đánh giá thực hiện. Chú ý một số nội dung nổi bật đó là nhất quán mục tiêu ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đồng thời góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

Thủ tướng nêu rõ, đây là yêu cầu rất cần thiết, đặc biệt là các ngành ngân hàng, tài chính và các ngành liên quan. Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chủ động bố trí nguồn lực, triển khai các giải pháp phù hợp, tháo gỡ khó khăn hỗ trợ cho doanh nghiệp, người lao động mất việc, thiếu việc làm, giảm sâu thu nhập do COVID-19, phục hồi sản xuất kinh doanh. Kích cầu đầu tư, giảm phí, miễn giảm một số khoản mà pháp luật cho phép; tiếp tục xây dựng gói kích cầu thứ hai.

Thủ tướng cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sớm xây dựng đề án trình Chính phủ. Quan điểm là không đảo chính sách, mà tiếp tục thực hiện chính sách này tốt hơn trong bối cảnh dịch toàn cầu diễn ra và người dân mong đợi.

Cùng với thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, Thủ tướng chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường, thúc đẩy tiêu dùng hợp lý, nhất là tập trung hỗ trợ doanh nghiệp kết nối thị trường qua các nền tảng số; giải quyết chủ động, hài hòa quan hệ thương mại với các đối tác lớn; hỗ trợ doanh nghiệp khai thác và tận dụng được các hiệp định thương mại tự do… Trong đó đặc biệt cần tận dụng thời cơ, tạo môi trường thuận lợi thu hút các dòng vốn đầu tư mới, nhất là các các dự án công nghệ cao. Đặc biệt chú trọng phát triển kinh tế tư nhân, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Cùng với đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực là đẩy mạnh trồng rừng, trồng 1 tỷ cây xanh, phát động và hưởng ứng Tết trồng cây ngay sau Tết Nguyên Đán. Theo dõi chặt chẽ thời tiết khí hậu, thời tiết để có biện pháp ứng phó, nhất là khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Tây nguyên.

Đối với Tết Nguyên Đán, Thủ tướng yêu cầu thực hiện tốt các chỉ đạo của Ban bí thư và Chính phủ, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh vẫn phải đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn tình trạng buôn bán pháo nổ đang diễn ra. Ngăn chặn đường dây đưa hàng hóa trái phép vào Việt Nam. Cùng với đó là đảm bảo chăm lo Tết cho nhân dân.

“Tinh thần là không để ai thiếu Tết, đặc biệt đối tượng chính sách, người nghèo, vùng thiên tai, vùng sâu, vùng bị phong tỏa do dịch. Sau Tết phải phát động trồng cây. Lễ hội sau Tết phải chấn chỉnh. Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch phải lo điều này. Ngay sau Tết phải bắt tay ngay vào công việc, không để “tháng giêng là tháng ăn chơi”. Không tổ chức đi thăm và chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp, nghiêm cấm biếu quà Tết dưới mọi hình thức. Không sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công trái quy định trong các hoạt động lễ hội, vui chơi. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có kế hoạch bố trí cán bộ, nhân viên thực hiện nghiêm chế độ trực Tết, thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo. Chiều mùng 6 Tết, Thủ tướng sẽ chủ trì nghe báo cáo việc tổ chức Tết của các địa phương”, Thủ tướng cho biết.

Thủ tướng yêu cầu các nhà máy, xí nghiệp đưa người lao động trở lại làm việc kịp thời ngay sau Tết. Các bộ, ngành, địa phương phải đảm bảo an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, phòng chốt dịch bệnh trong dịp Tết./.

Nguồn vov.vn