Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang gởi Thư chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

(THTG) Nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2023), ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã có thư chúc mừng Thầy Cô giáo và ngành giáo dục tỉnh nhà. Sau đây là toàn văn bức thư:

Thư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gửi nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) năm 2023 Quý nhà giáo lão thành, các thầy giáo, cô giáo và cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh nhà thân mến! Trong không khí vui tươi nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2023), thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tôi thân ái gửi đến các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành GDĐT tỉnh Tiền Giang lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Quý thầy giáo, cô giáo thân mến! “Tôn sư, trọng đạo” là đạo lý, là nét đẹp từ bao đời nay của dân tộc ta. Ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp để toàn xã hội thể hiện tình cảm tốt đẹp, lòng tri ân đối với đội ngũ nhà giáo, khẳng định những đóng góp quan trọng của ngành GDĐT trong việc “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, các thầy cô giáo tỉnh nhà đã tiếp tục truyền đạt kiến thức, trao tình yêu thương đến với học sinh; là những người thầy hiền trí, hướng các em phát triển toàn diện về “đức, trí, thể, mỹ”, thành những công dân hữu ích cho xã hội. Cụ thể năm học vừa qua, ngành GDĐT tỉnh nhà tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra từ đầu năm, số lượng trẻ huy động ra lớp được đảm bảo, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của học sinh Tiền Giang xếp thứ 13/63 tỉnh, thành của cả nước… Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực vượt khó và những kết quả đạt được của ngành GDĐT trong năm học vừa qua. Quý thầy giáo, cô giáo thân mến! Đất nước ta đang trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng, chịu sự tác động mạnh mẽ của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Năm học 2023- 2024, toàn ngành GDĐT tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và triển khai Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Với yêu cầu đó và tiếp nối truyền thống hiếu học của người dân tỉnh nhà, tôi kỳ vọng mỗi thầy giáo, cô giáo và người lao động ngành GDĐT Tiền Giang luôn phấn đấu, tự hào về nghề nghiệp, chủ động, sáng tạo trong giảng dạy và quản lý, với quyết tâm cao nhất để thực hiện tốt sứ mệnh “trồng người”. Kết quả của ngành GDĐT tỉnh nhà đóng góp rất quan trọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; góp phần xây dựng tỉnh Tiền Giang ngày càng phát triển, văn minh và giàu đẹp. Chúc quý nhà giáo lão thành, các thầy giáo, cô giáo và người lao động những tấm gương sáng cho các thế hệ học sinh noi theo. Chào thân ái! Nguyễn Văn Vĩnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang