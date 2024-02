Thư chúc mừng năm mới – Xuân Giáp Thìn 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

(THTG) Nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang có thư chúc Tết gửi đến cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tỉnh Tiền Giang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc toàn văn thư chúc mừng năm mới 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

Kính thưa đồng bào, đồng chí!

Năm 2023 khép lại trong bối cảnh Tiền Giang cùng với cả nước phải đối mặt với thách thức, khó khăn nhiều hơn và lớn hơn so với thời cơ, thuận lợi. Tuy nhiên, dưới sự tập trung lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự quyết liệt trong điều hành của UBND tỉnh cùng những nỗ lực, đồng lòng của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, nên tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Dù có khó khăn nhưng tăng trưởng kinh tế của tỉnh vẫn đạt 5,72%; trong đó, khu vực nông – lâm – ngư nghiệp tăng 4,1%, khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 6,5% và khu vực dịch vụ tăng 6,6%. Co cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; Tiền Giang tiếp tục năm trong tốp các địa phương dẫn đầu cả nước trong giải ngân vốn đầu tư công; toàn tỉnh có 875 doanh nghiệp được thành lập mới, thu hút thêm nhiều dự án đầu tư… làm tiền đề quan trọng để tỉnh đạt mốc xuất khẩu trên 5,4 tỷ USD, thu ngân sách 10.225 tỷ đồng; hoàn thành 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa – xã hội cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Chính sách người có công, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tiền Giang đứng đầu đồng bằng sông Cửu Long về số lượng học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia; tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông năm học vừa qua đạt 99,7%; toàn tỉnh có trên 93% dân số tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm còn 0,97%. Quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tai nạn giao thông giảm trên cả 03 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng ghi nhận và biểu dương sự đóng góp quý báu của các cấp, các ngành và Nhân dân tỉnh nhà vào thành quả phát triển chung của tỉnh. Năm 2024 đã đến với dự báo nhiều thuận lợi và thách thức đan xen; tình hình thế giới biến động, xung đột, khó đoán định; cùng với đó, nền kinh tế cả nước đã cơ bản phục hồi với nhiều tín hiệu đáng mừng. Từ thành quả đạt được, bằng niềm tin vào sức mạnh nội tại và tinh thần đoàn kết, UBND tỉnh sẽ quyết tâm, tập trung chỉ đạo, điều hành phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 7%-7,5%, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội và giữ vững về quốc phòng – an ninh.

Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi đồng bào, đồng chí, kiều bào ta ở nước ngoài, người Tiền Giang ở ngoài tỉnh tiếp tục chung sức, đồng lòng, nỗ lực học tập, hăng hái lao động, năng động, sáng tạo vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2024 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI của tỉnh.

Xin thân ái gửi đến đồng bào, đồng chí lời chúc mừng năm mới – Xuân Giáp Thìn 2024 mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công, an khang, thịnh vượng.

Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang