Thư chúc mừng năm mới Tân Sửu 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang

(THTG) Nhân dịp năm mới Tân Sửu 2021, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang có thư chúc Tết, gởi đến cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tỉnh Tiền Giang năm mới an khang, thịnh vượng. Trang Thông tin Điện tử, Đài Phát thành và Truyền hình Tiền Giang xin giới thiệu đến bạn đọc toàn văn thư chúc mừng năm mới 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang (bên phải) tặng quà cho các đơn vị làm nhiệm vụ trong dịp Tết Tân Sửu 2021. Ảnh: Minh Trí

Năm 2020 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, bên cạnh những thuận lợi chung của cả nước, tỉnh Tiền Giang phải đối mặt với hạn, mặn kéo dài, dịch Covid-19… Song, với sự tập trung lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Úy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang, sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng Nhân dân các cấp, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng thuận của Nhân dân trong tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Điểm nổi bật là chúng ta đã thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả, vừa khôi phục, phát triển kinh té – xã hội trong điều kiện bình thường mới, đúng với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện thông tuyến Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đúng thời gian quy định. Công tác phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư, huy động nguồn lực ngân sách và nhiều lĩnh vực khác cũng là điếm sáng trong nền kinh tế tỉnh nhà: Năm 2020, Tiền Giang tiếp tục có thêm 773 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 15% so thực hiện năm 2019; thu hút được thêm 37 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký 17.779 tỷ đồng, tăng 33% so năm 2019; thu ngân sách (thu nội địa) đạt 100,7% dự toán, chi ngân sách vượt gần 23% dự toán, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; an ninh quốc phòng được giữ vững; công tác Đảng và xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường.

Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang, tôi trân trọng ghi nhận và biểu dương toàn thế quân dân tỉnh nhà đã đồng tâm hiệp lực, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Năm 2021, dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn; vừa phòng, chống dịch Covid-19, phòng, chống hạn, mặn, vừa ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân trong và ngoài tỉnh, kiều bào tỉnh Tiền Giang ở nước ngoài, cùng hướng về quê hương. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực học tập, công tác, lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2021 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI của tỉnh.

Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang, tôi thân ái gửi đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tỉnh nhà lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc mừng năm mới Tân Sửu 2021 an khang, thịnh vượng.

Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang