Thời tiết cực đoan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư nhân ngày phòng chống thiên tai

Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tích cực, chủ động, thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả thiên tai năm 2019 và đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, cơ quan chức năng về phòng chống thiên tai các cấp, bộ ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy kết quả đã làm được, chung sức, đồng lòng, triển khai đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TƯ ngày 24-3-2020 của Ban Bí thư, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020, góp phần bảo vệ cuộc sống bình an của nhân dân, hướng đến một xã hội an toàn trước thiên tai và phát triển bền vững của đất nước.

Nắng nóng ban ngày kèm theo mưa dông vào buổi chiều và đêm gây thiệt hại rất nặng nề ở nhiều nơi trong thời gian qua. Ảnh: Tổng cục Phòng chống thiên tai

Sáng nay 16-5, Trung tâm Dự báo khí tượng – thuỷ văn quốc gia cảnh báo, nắng nóng cùng mưa dông – lốc đan xen, gây các hiệu ứng thời tiết cực đoan trên các vùng miền của cả nước, nên người dân cần theo dõi và cập nhật các thông tin về thời tiết.

Tại Trung bộ đang nắng nóng cao độ. Nhiệt độ có nơi lên tới 38-39 độ C. Dự báo, tình trạng nắng nóng ở miền Trung có thể còn tiếp tục đến ngày 20 hoặc 21-5.

Cùng lúc, tại TPHCM, Nam bộ và Tây Bắc bộ cũng có nắng nóng, nhiệt độ lên cao nhưng ở miền Trung là nóng nhất.

Ở Hà Nội và đồng bằng Bắc bộ có nắng nhưng không nắng nóng gay gắt như các khu vực khác. Trong khi đó, chiều 15 và sáng 16-5, cơ quan dự báo thời tiết của Việt Nam liên tục cảnh báo: hiện đang có 1 rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-27 độ vĩ Bắc hoạt động nhưng bị áp cao lục địa ở phía Bắc (khối khí lạnh) nén và đẩy dịch dần xuống phía Nam.

Do xung đột khí hậu này nên gây mưa dông, trời xấu cho Bắc bộ (bao gồm Hà Nội) và Bắc Trung bộ từ chiều tối nay 16-5 đến ngày 17-5. Nhiều nơi có mưa dông trên diện rộng, riêng vùng núi Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở miền Nam, theo các mô hình cảnh báo thời tiết liên lục địa thì khoảng ngày mai 17-5, gió mùa Tây Nam xuất hiện và sẽ hoạt động mạnh dần. Mùa mưa sẽ tới. Tuy nhiên, thời tiết tại TPHCM vẫn chưa chịu ảnh hưởng rõ rệt của đợt gió mùa này. Nhiệt độ còn cao (33-34 độ C), trời còn nóng bức và sẽ giảm hơn sau 4-5 ngày nữa.

Nguồn SGGP